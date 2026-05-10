Cuca exalta vitória do Santos e justifica Gabigol no banco: 'Não tem represália'

Após a vitória do Santos diante do Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado (10), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe.

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Com o resultado, o Peixe evitou retornar à zona de rebaixamento e encerrou um jejum de sete partidas sem vitórias.

— Nós fizemos um jogo consistente em um campo pesado e com muita chuva. Jogamos com uma intensidade muito grande, principalmente no primeiro tempo. Foi uma trocação, com marcação alta. Você não aguenta jogar a partida inteira assim, porque tem um adversário cansado, que poupou o time no meio da semana para jogar hoje. É uma equipe que joga bem e está em uma colocação melhor, mesmo com a derrota. A gente sai feliz com esse jogo intenso e equilibrado também. Tivemos a perda do Luan, por conta de uma pancada que ele sofreu ontem em cima da lesão que já tinha. Ele não teve condições de jogo após ser avaliado hoje. O Adonis fez uma partida muito boa, firme ao lado do Lucas, sendo um dos melhores em campo. É para comemorar por quem trabalhou bem e correspondeu quando foi chamado - disse Cuca.

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Gabriel Barbosa durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriel Barbosa:

Para o duelo contra o Red Bull Bragantino, o técnico Cuca promoveu mudanças na escalação e deixou Gabriel Barbosa no banco de reservas. Barreal ganhou uma vaga entre os titulares, assim como Adonis Frías, que começou na zaga.

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Na semana passada, o camisa 9 foi substituído em duelo pela Copa Sul-Americana e não permaneceu no banco de reservas. Posteriormente, se manifestou nas redes sociais, afirmando que enfrentava problemas estomacais. Cuca tratou o assunto como resolvido e destacou que cada partida exige uma estratégia diferente. Segundo o treinador, diante do Massa Bruta, a ideia era utilizar o atacante ao longo do confronto.

— Quanto ao Gabigol, ele explicou que não ficou porque teve um problema estomacal. Quanto a isso, não temos o que falar, não houve represália nenhuma. Eu adoro ele. É um jogador estupendo, gosto dele como pessoa. Não existe nada contra, pelo contrário. Foi uma situação de jogo, cada jogo tem uma história. O jogo mostrou que fizemos a escolha certa. Ele entrou depois, deu tudo certo e está tudo resolvido - disse Cuca.

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