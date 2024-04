Morelos não agradou ao Peixe (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 18/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos se decepcionou com o desempenho do atacante Alfredo Morelos, especialmente após o Paulistão 2024, mas encontra dificuldades para liberá-lo. Com isso, a princípio, o colombiano fica na equipe para a disputa da Série B.

Segundo fontes ouvidas pelo Lance!, Morelos não sairá do Santos neste momento. A informação foi confirmada publicamente pelo presidente Marcelo Teixeira, em entrevista coletiva realizada na quarta-feira (17).

– Morelos tem contrato. Já vinha com um contrato anterior. Ele, o próprio Dodô. Permanecem no plantel, aguardaremos as reposições. Temos jogadores da base de muito potencial. O Morelos é um jogador que, como está definindo a comissão técnica e a diretoria, caberá a fazer o seu trabalho. O jogador tem histórico e potencial muito grande, jogos no exterior. Foi contratado na gestão passada com essa razão - disse Teixeira.

Morelos chegou ao Santos em 2023, como uma das maiores contratações da temporada. Ele tem vínculo até agosto do ano que vem e aceitou redução salarial para seguir no Peixe, mesmo com uma cláusula contratual que facilitava sua saída em caso de rebaixamento no Brasileirão.

Apesar da possibilidade da comissão técnica de Fábio Carille não contar mais com o jogador, a situação contratual dificulda uma saída.

– Enxugamos uma máquina, diminuímos a folha e qualificamos o elenco para 2024, assim continuará. Entre tantas saídas, alguns permaneceram. Pode ser que continuem, têm contrato a ser obedecido. Não posso ser irresponsável e rasgar. Não farei isso, nunca. Terei que arcar, como estamos arcando, com ônus e bônus. Temos até julho, a janela atual é curta, para times do Brasil. Temos que estar no mercado no devido momento - concluiu Marcelo Teixeira.

Morelos foi titular do Santos na final do Paulistão, contra o Palmeiras (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Além disso, o próprio Morelos garantiu que não cogita deixar o Santos.

– Não estou pensando em ir embora. Tenho contrato vigente e estou treinando o máximo possível para dar a minha melhor versão. Tenho consciência que devo dar um extra e por isso estou trabalhando com o clube e com um preparador físico particular para estar 100% - afirmou o atleta, ao jornalista César Luis Merlo.

Com dificuldade de ter sequência, Morelos soma apenas 14 partidas, dois gols e uma assistência pelo Santos.