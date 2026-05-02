Santos terá desfalque para enfrentar o Red Bull Bragantino

O Santos ficou no empate por 1 a 1 com Palmeiras neste sábado (2), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Peixe foi marcado por Rollheiser, ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Flaco López empatou para o time da casa.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano entra em campo novamente no próximo domingo (10), contra o Red Bull Bragantino, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro e já sabe que não poderá contar com Gabriel Brazão, que está suspenso. O goleiro recebeu cartão amarelo ainda na primeira etapa do clássico por ter demorado na cobrança de tiro de meta.

O arqueiro desfalcou a equipe em duas partidas nesta temporada por conta do falecimento de seu pai, ocorrido no fim do mês passado. Ele ficou de fora do duelo contra o Coritiba, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, e também da partida contra o Bahia, pelo Brasileirão, na Arena Fonte Nova. Diógenes foi o responsável por substituir o camisa 77.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Gabriel Brazão acumula 111 jogos com a camisa do Peixe. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Diógenes:

Antes de voltar a ser acionado em duas partidas nesta temporada, Diógenes havia sido utilizado pela última vez no dia 14 de setembro de 2025. Na ocasião, Gabriel Brazão sofreu um choque de cabeça no segundo tempo do duelo contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram por 1 a 1 na Arena MRV. O goleiro ficou com um inchaço na cabeça e precisou deixar o estádio de ambulância.

A estreia de Diógenes no elenco profissional demorou três anos para acontecer: foi no dia 28 de outubro de 2024, na partida contra o Ituano, pela Série B, no Estádio Novelli Júnior. Ele ainda soma duas participações em amistosos pelo Peixe, contra o Coritiba e o RB Leipzig, da Alemanha, no ano passado. O goleiro reserva do Santos mantém ótima relação com Gabriel Brazão, que já elogiou publicamente o seu trabalho.

continua após a publicidade

Pendurados do Santos:

João Schmidt, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo.

Agenda do Santos:

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13 de maio (quarta) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.