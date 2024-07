Fábio Carille está na segunda passagem pelo Peixe. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 04/07/2024 - 13:47 • Santos (SP)

O Santos resolveu agir de maneira mais firme em relação à situação envolvendo Corinthians e Fábio Carille, treinador do Peixe. O Timão deseja contratar o profissional para substituir António Oliveira, demitido nesta semana.

Até então sem receber contatos oficiais por parte do presidente Augusto Melo, Marcelo Teixeira se impôs e fez “alerta” aos envolvidos. Ele ressaltou que Carille tem contrato em vigor com o Santos e espera que o vínculo seja cumprido.

O técnico só sairia do Peixe em caso de pagamento integral da multa, ou se Carille pedisse demissão, arcando com os valores da rescisão ou entrando em acordo com o Corinthians sobre o tema. A decisão do futuro, inclusive, está nas mãos do treinador e seu estafe.

O Timão não gostaria de pagar mais uma cláusula envolvendo treinadores, pois seria a quarta do ano. Antes, o clube demitiu Mano Menezes, contratou António Oliveira e o demitiu. Todas essas movimentações geraram custo de quase R$ 16 milhões aos cofres alvinegros.

Fábio Carille comanda treino pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos também ficou incomodado com a postura do Corinthians em relação a Fábio Carille. A diretoria ressalta a grandeza do Alvinegro e entende que os funcionários devem ser respeitados como ativos do clube, e não seria pertinente que os interessados em contratá-los ajam “de qualquer jeito” para isso.

Atualmente, a percepção santista é que o treinador fica na equipe. Porém, a situação não é definitiva. Após o jogo do Santos contra o Ceará, nesta sexta-feira (5), devem ter maiores definições a respeito do caso.

Santos dificulta Carille, e Timão tem plano B

Caso as tratativas com Fábio Carille não avancem, o Timão tem Ramón Díaz, ex-Vasco, como plano B para assumir o comando técnico do time. No momento, o vínculo do treinador argentino com o clube carioca afasta a possibilidade das negociações avançarem.