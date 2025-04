Santos se distancia da contratação de Jorge Sampaoli; entenda

O Santos se distanciou das negociações com o técnico Jorge Sampaoli na noite desta terça-feira (15). O clube busca um substituto para Pedro Caixinha, que foi demitido na última segunda-feira (14).

Depois de sondar Tite, Dorival Jr. e Luís Castro, o Peixe escolheu como alvo o argentino. Sampaoli está morando no Rio de Janeiro e livre no mercado, fatores que ajudaram o time da Baixada Santista na negociação.

Na tarde desta terça-feira (15), o CEO do Santos, Pedro Martins, disse que o Alvinegro não tinha nenhum comandante encaminhado, mas que não desejava 'entregar a chave do CT' para ninguém.

O empresário ainda ressaltou que o clube precisava entender que financeiramente está muito distante dos rivais, podendo 'morrer de saudosismo' se a postura não mudar com investimentos e mudança de comportamento.

Pedro Martins agradeceu os trabalhos de Pedro Caixinha e comissão técnica e revelou que o português modificou positivamente a cultura de trabalho no cotidiano do CT Rei Pelé.

Esfriou?

Segundo apuração do Lance!, Jorge Sampaoli se distanciou do clube por ter dúvidas sobre o projeto do clube chefiado pelo presidente Marcelo Teixeira.

A questão é delicada já que o argentino teve problemas com José Carlos Peres, presidente que estava comandando o clube na Era Sampaoli. Ele não confiava na palavra do mandatário e pedia investimentos no time, algo que não ocorreu.

Pessoas próximas do treinador afirmaram que ele ama o Santos e gostaria muito de voltar. Além disso, o filho mais novo do argentino, o León, nasceu no Brasil. Depois do Peixe, o técnico ainda treinou o Atlético-MG e o Flamengo pelo futebol brasileiro.

O comandante sempre ressaltou que se adaptou muito bem na cidade de Santos. Ele chegou a comprar uma moto para se locomover pela Baixada Santista e era constantemente visto circulando em diversos estabelecimentos ou na orla da praia.

Outro fator que contribuiu de forma negativa é que ele gostaria de treinar o clube com calma e não assumir em um momento de pressão e com o calendário apertado.

O que vem pela frente?

O Santos encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, na Vila Belmiro. O time será comandado pelo técnico interino César Sampaio. O ex-jogador faz parte da comissão técnica fixa do clube. Ele foi contratado no começo do ano para substituir Marcelo Fernandes.

O Alvinegro Praiano ainda não venceu na competição e acumula derrotas para o Vasco e Fluminense, além de um empate diante do Bahia.

