O Santos oficializou o registro do treinador Fábio Carille na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (12), e não vai pagar multa alguma ao V-Varen Nagasaki, antigo clube do técnico. Numa reunião hoje pela manhã, o Santos descobriu que o contrato de Carille com a equipe japonesa terminou no dia 1º de janeiro. Ou seja, ele estava livre no mercado, quando sacramentou a vinda para o time santista.