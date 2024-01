- O jurídico do clube avaliou muito bem. Tivemos esclarecimento por parte do representante e atleta. Não creio que haja qualquer tipo de problema. Estamos focados na aquisição do jogador após um caso esclarecido. Pelo menos é o que nos foi dito do jurídico. Ele já está no CT, desenvolvendo as atividades. Existia um problema anterior, mas que está claro e esclarecido - revelou Marcelo Teixeira.