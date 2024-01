- É a minha quinta passagem (por clubes) pelo Brasil. O futebol brasileiro é um dos melhores do mundo, acho que fica atrás apenas da Premier League. O que eu posso falar do futebol brasileiro: só craques. Então, sou feliz, desde menino sempre quis jogar no futebol brasileiro. Graças a Deus meu sonho se cumpriu. Estou aqui. Agora é olhar pra frente, fazer o melhor e só pensar no Santos - revelou o meia-atacante.