Santos recebe sondagens por Joaquim e estimula disputa entre clubes do Brasil e Europa

Joaquim chegou ao Santos em 2023 (Foto: Divulgação / Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 17:06 • Santos (SP)

O zagueiro Joaquim está na mira de diversos clubes, e o Santos estimula uma disputa no mercado para elevar as propostas pelo jogador. O atleta de 25 anos recebeu sondagens de Botafogo, Bahia e Olympiacos-GRE, além de uma proposta oficial do Tigres-MEX.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Segundo apurou a reportagem, o Peixe pede 10 milhões de euros (R$ 59,3 milhões, na cotação atual) para negociar o zagueiro.

Titular absoluto da equipe comandada por Fábio Carille até o início de julho, Joaquim deixou o time titular para a entrada do jovem Jair Cunha. No momento, o zagueiro trata uma lesão no joelho e não está sendo relacionado para os compromissos do Santos na Série B do Brasileirão.

Após não negociar o jogador em janeiro, a diretoria está decidida a vender Joaquim. O Santos planeja aliviar a folha salarial com a saída e usar o valor para reforçar o elenco na janela de transferências.

Zagueiro do Santos, Joaquim atrai o interesse de diversos clubes (Reinaldo Campos/AGIF)

Oferta oficial do futebol mexicano

O Tigres, do México, foi a única equipe que enviou uma proposta oficial pelo zagueiro de 25 anos. No entanto, a oferta foi recusada pela diretoria do Peixe, que não aceitou os valores oferecidos.

Apesar do interesse em negociar o atleta, o Peixe sabe do interesse de diversos clubes no jogador e pretende criar um "leilão" para alcançar o valor solicitado - 10 milhões de euros.

Joaquim no Santos

Em fevereiro de 2023, o Santos pagou 3 milhões de euros (R$ 16,7 milhões, à época) ao Cuiabá por 60% dos direitos econômicos de Joaquim, que assinou contrato válido até dezembro de 2026.

Ao todo, o zagueiro disputou 66 jogos com a camisa do Peixe, com cinco gols e quatro assistências. No entanto, acabou rebaixado com o restante do elenco à Série B do Brasileirão na última temporada.