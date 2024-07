Santos recebe sondagens e define futuro de Morelos

Morelos em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 20:26 • Rio de Janeiro

O Santos planeja negociar Morelos nesta janela de transferências. O Atlético-MG realizou uma consulta pelo jogador nos últimos dias, mas o provável destino do atacante de 28 anos é o Atlético Nacional, da Colômbia.

As partes negociam uma transferência por empréstimo até dezembro, com opção de compra estipulada em contrato. No entanto, o Peixe ainda precisa superar alguns obstáculos nos bastidores para concluir a negociação.

O principal deles é a relação entre a diretoria do clube e Martín Camaño, empresário do jogador. O profissional entende que a permanência na Vila Belmiro é o ideal para a carreira de Morelos e chegou a negar uma proposta do futebol mexicano pelo atleta.

Após o descenso à Série B, Morelos aceitou reduzir seu salário para permanecer na equipe em 2024. No entanto, o atacante voltará a ter rendimentos mensais de aproximadamente R$ 1 milhão na próxima temporada - acima do teto salarial.

Hoje, o colombiano é a terceira opção para a posição de centroavante, atrás de Julio Furch e Willian Bigode. Ele não tem sido relacionado por Fábio Carille e não deve mais atuar com a camisa do Santos nesta temporada.