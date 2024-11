Santos jogará na Vila Belmiro última partida como mandante pela Série B

Santos terá apoio da torcida na Vila Belmiro na penúltima rodada da Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 12:16 • Santos (SP)

O Santos enfrentará o CRB no próximo domingo (17), pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão, na Vila Viva Sorte, a Vila Belmiro. A negociação para levar o jogo contra o clube alagoano ao Allianz Parque, em São Paulo, não avançou devido à agenda de shows no estádio, combinada à antecipação do horário da partida a pedido da CBF.

Após Marcelo Teixeira, dirigente do Peixe, realizar uma enquete no seu Instagram para que os torcedores "decidissem" o local da partida, a diretoria do Santos se reuniu com a Federação Paulista de Futebol, a WTorre e o Palmeiras, na última segunda-feira (4), para finalizar os acordos. No entanto, devido aos shows e à falta de horário, a partida será realizada na Vila Viva Sorte, casa do Santos.

A banda Linkin Park fará shows no Allianz Parque nos dias 15 e 16 de novembro e, para receber o Santos no dia seguinte, a WTorre precisaria de mais tempo para desmontar toda a estrutura. Com o jogo às 16h (de Brasília), a operação ficou inviável.

O estádio palmeirense poderia receber apenas 30 mil torcedores em função da realização dos shows nos dois dias anteriores, e o setor gol norte estaria fechado. A equipe santista até aceitou a proposta, mas o Palmeiras não haveria tempo para desmontar o evento.

Vale relembrar que o estádio do Peixe deve ser fechado em 2025 para o início das obras da nova arena.

Próximos compromissos do Santos

Antes do jogo na Vila Belmiro, o Santos enfrentará o Coritiba em Curitiba, no Paraná, pela 36ª rodada da Série B. A partida acontece na próxima segunda-feira (11), às 21h. Depois, o Peixe termina a participação no campeonato com duelos contra CRB e Sport, no dia 24. A equipe do litoral paulista lidera a tabela, com 65 pontos, dois a mais que o vice-líder Novorizontino.