Santos reage à foto de Lamine Yamal com camisa do Neymar

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Lamine Yamal, joia do Barcelona e da seleção espanhola, postou uma foto posando com uma camisa de Neymar, o Santos reagiu nas redes sociais e fez um convite ao astro do Barcelona e da seleção espanhola. O Peixe chamou o atacante para visitar a Vila Belmiro e ganhar uma nova camisa.

- Essa camisa é mesmo histórica, Yamal. Vamos te dar o novo Manto Sagrado. Se preferir, você pode vir pegá-la na Vila Belmiro e aproveitar para visitar o Templo Sagrado do futebol mundial durante suas férias. Saudações em preto e branco, Menino da Vila! - escreveu o clube.

Fã declarado do brasileiro, o jogador de 17 anos postou uma foto vestindo a camisa usada por Neymar em 2012 no Santos, quando o astro brasileiro foi tri do Paulistão e conquistou a Recopa Sul-Americana. Além dos troféus citados, durante as cinco temporadas em que jogou pelo time santista, o atleta do Al-Hilal foi o dono da camisa 11, e conquistou um prêmio Puskás, uma Copa do Brasil e uma Libertadores.

Outro momento demonstrando a idolatria pelo Menino da Vila, durante a competição continental, ele e o companheiro de seleção Nico Williams fizeram a dança que ficou famosa por Neymar, dançando a música "Eu quero tchu, eu quero tcha".

De férias ao conquistar a Eurocopa com a Espanha, Lamine Yamal está, neste momento, ao lado da família na ilha paradisíaca de Ko, na Grécia. O jogador só voltará à equipe catalã após a pré-temporada.