Santos pondera situações internas enquanto avalia contratação de Grohe

Gabriel Brazão durante treinamento do Santos (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC







Escrito por Fábio Lázaro • Publicada em 28/05/2024 - 06:20 • Santos (SP) • Atualizada em 28/05/2024 - 08:16

O Santos voltou a conversar com os representantes de Marcelo Grohe e considera a contratação do goleiro após a lesão no tendão de Aquiles sofrida por João Paulo, que não deve mais jogar nesta temporada. Ainda assim, o departamento de futebol considera algumas situações internas antes de evoluir nas tratativas por um novo atleta para a sua meta. A principal delas é a condição de Gabriel Brazão no elenco.

Contratado em janeiro para fazer sombra a João Paulo, Brazão terá a sua primeira sequência como titular, e a ideia, tanto da comissão técnica, quanto da diretoria santista, é observá-lo com mais qualidade.

Ainda assim, existe um receio por conta da pouca quantidade de jogos como profissional que Gabriel disputou. Foram apenas 12 durante o seu período emprestado pela Inter de Milão ao Albacete e Real Oviedo, da Espanha, e ao SPAL, da Itália.

De toda forma, o histórico do atleta nas seleções de base o credenciaram a ser contratado pelo Peixe no início da temporada, assim como a condição do negócio, considerada vantajosa, já que Brazão chegou à Vila Belmiro de graça, após rescindir amigavelmente com a Internazionale, que apenas manteve parte do percentual dos direitos econômicos do atleta em caso de venda futura.

Agora, com João Paulo afastado, as pessoas que comandam o futebol do Santos acreditam que o substituto terá a grande chance na carreira de se firmar e mostrar serviço. Se isso acontecer, no entanto, a negociação com Marcelo Grohe deve ser dificultada, já que a ideia do estafe do ex-gremista é que ele chegue a um clube que dê condições de titularidade.

Outra questão considerada é a disputa interna quando João Paulo retornar, pois, mesmo questionado, ele nunca perdeu a condição de titular desde que assumiu definitivamente em 2021. A direção sabe que a lesão no tendão de Aquiles deve, também, atrapalhar uma possível venda que era considerada caso chegassem propostas concretas, como já foram acenadas em outras janelas de transferências.

João Paulo já foi até mesmo capitão do Santos e, mesmo tendo alguns problemas internos, principalmente na temporada passada, nutre prestígio e respeito de muitas pessoas no clube alvinegro.

De toda forma, sendo ou não Marcelo Grohe, o Peixe deve ir ao mercado por um goleiro. No entanto, se Gabriel Brazão corresponder às expectativas, a ideia é não fazer um alto investimento e buscar uma peça para composição de elenco, já que os reservas imediatos Diógenes e Paulo Mazzotti não inspiram confiança em caso de alguma necessidade.

Marcelo Grohe está livre no mercado após deixar o Al-Ittihad, da Arábia Saudita (Foto: Divulgação/Al-Ittihad)