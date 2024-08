Santos está invicto na Série B há 10 partidas e busca melhorar números (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 07:00 • Santos (SP)

O Santos completou na última sexta (9) a sequência de sete vitórias e três empates, e está invicto há 10 partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe santista ganhou o título simbólico no primeiro turno, com 34 pontos em 19 partidas disputadas.

Em busca do acesso à elite do futebol brasileiro, o Alvinegro pode alcançar a marca de 11 jogos de invenciblidade na próxima rodada da competição, quando recebe em casa o Avaí, no sábado (17), às 16h (horário de Brasília), pela 21ª rodada da competição.

Com 11 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o Santos soma 37 pontos e é líder co campeonato até aqui. A equipe de Fábio Carille possui o melhor ataque do torneio, sendo 33 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com apenas 14 gols sofridos.

Maiores séries invictas do Santos

O Peixe está entre os clubes brasileiros com as maiores sequências de invencibilidade. Confira as maiores séries: