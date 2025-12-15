Neymar terá exposição com itens da carreira no Estádio do Pacaembu

Ídolo do Santos, Neymar anunciou nesta segunda-feira (15) que vai promover uma exposição sobre sua carreira no Mercado Livre Arena Pacaembu. A mostra estará disponível a partir do dia 3 de janeiro do próximo ano.

Instalada no Espaço Mirante, a exposição interativa, intitulada "Neymar Jr., Gigante pela própria natureza", oferece ao público uma vista de tirar o fôlego, com enquadramento do estádio onde o craque viveu momentos cruciais de sua trajetória, incluindo a estreia como profissional. A camisa usada por Neymar nessa partida, inclusive, é um dos itens que estarão em exibição.

Neymar marcou 150 gols pelo Santos (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

A exposição:

O Pacaembu foi palco de momentos importantes da carreira de Neymar, como a conquista da Libertadores com o Santos, em 2011. O local também recebeu o primeiro dos 488 gols do atacante como atleta profissional.

Itens relacionados à Copa Libertadores da América de 2011, conquistada pelo jogador no mesmo estádio, também estarão em exposição, assim como o Prêmio Puskás, concedido pela Fifa na mesma temporada.

– Neymar Jr. faz uma homenagem aos amantes do esporte e do futebol ao trazer, para este espaço emblemático, um acervo que retrata de forma marcante cada etapa de sua trajetória. É uma maneira de agradecer o carinho, o apoio e a torcida de todos que sempre estiveram ao seu lado – explicou Altamiro Bezerra, CFO da NR Sports.

A experiência foi pensada para todas as idades, reunindo outras peças marcantes do acervo pessoal do jogador e conectando diferentes fases de sua trajetória. Além dos primeiros passos pelo Santos, a mostra também relembra conquistas históricas na Europa, com itens como a camisa da final da Uefa Champions League de 2015, pelo Barcelona. A Seleção Brasileira também marca presença, com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, conquista inédita para o país que teve Neymar como personagem fundamental.

– Celebrar a trajetória do Neymar Jr. na Mercado Livre Arena Pacaembu é simbólico por todos os lados. Ele é um dos maiores nomes do nosso futebol, e o estádio tem um papel importante nessa bela história. Trazer essa exposição para cá reforça o que estamos construindo: uma arena que respeita a memória, conecta gerações e segue viva no presente como casa do esporte brasileiro – disse Thiago Savoldi, diretor de Negócios e Experiências do complexo.

Além do acervo, o público poderá explorar espaços para fotos e ativações interativas que aproximam os visitantes da rotina, do estilo e da personalidade de Neymar. Em momentos especiais, atividades no gramado da Mercado Livre Arena Pacaembu também farão parte da programação, criando experiências inéditas para fãs de todas as idades. Marcas parceiras do atleta, como a Red Bull, também terão itens dedicados.

O próprio Neymar compartilhou sua emoção ao falar sobre a exposição após um ano de superação.

– Fico muito feliz em ver minha história sendo contada onde tudo começou profissionalmente. Palco do meu primeiro jogo, do primeiro gol e do grande título da minha primeira passagem pelo Santos – ressaltou o camisa 10 do Peixe.

Parte da receita da exposição será revertida para o Instituto Projeto Neymar Jr., instituição sem fins lucrativos que oferece educação, cultura, esporte e saúde a crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. O projeto é uma produção da agência Plan.E, com curadoria da NR Sports em parceria com a Mercado Livre Arena Pacaembu. Mais informações sobre ingressos e horários de funcionamento serão divulgadas oportunamente.