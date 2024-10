Santos permanece na liderança da Série B após vitória do Mirassol sobre o Novorizontino

Fábio Carille durante jogo entre Chapecoense x Santos, pela Série B (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 19:26 • Santos (SP)

Mesmo sem atuar neste final de semana, o Santos segue no topo da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 56 pontos conquistados, a equipe comandada por Fabio Carille poderia ter perdido a liderança para o Novorizontino, que foi derrotado pelo Mirassol, neste sábado (19), por 1 a 0.

+ Pituca manda recado para torcida do Santos na reta final da Série B

Terceiro colocado, o Sport joga contra o Botafogo-SP, no próximo domingo (20), e pode igualara pontuação do Peixe na tabela de classificação. Para ultrapassar o rival, no entanto, a equipe pernambucana precisaria tirar uma diferença de nove gols de saldo.

Mirassol x Novorizontino

Em duelo entre equipes que disputam o acesso à elite do futebol brasileiro, o Mirassol levou a melhor contra o Novorizontino, em jogo disputado no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Reserva da equipe comandada por Mozart, o lateral-direito Alex Silva entrou na segunda etapa e marcou o único gol do confronto.

Ituano x Ceará

Outra equipe que luta para conquistar o acesso à Serie A do Brasileirão, o Ceará derrotou o Ituano por 2 x 1, de virada, no Estádio Novelli Júnior.

Os gols do time visitante foram marcados por Aylon e Lucas Oliveira, ambos na segunda etapa, enquanto Thonny Anderson anotou para o clube paulista.

Próximo jogo do Santos na Série B do Brasileirão

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (22), contra o Ceará, às 18h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em confronto direto por uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Elenco do Santos reunido antes da derrota para a Chapecoense, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão (Foto: Liamara Polli/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos