Santos perde três titulares para duelo com a Chapecoense

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 05:45 • Santos (SP)

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos não terá três titulares para o duelo contra a Chapeconese. O zagueiro Gil, o lateral Escobar e meia Diego Pituca não estarão à disposição da comissão de Fabio Carille para a 32ª rodada.

Substituído no segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, em razão de uma torção no tornozelo, Sandry treinou normalmente com o restante do grupo na última segunda-feira (14) e será mantido na equipe.

O meia João Shmidt e o lateral-esquerdo Rodrigo Ferreira, por sua vez, retornam de suspensão. O primeiro será titular na Arena Condá, enquanto Ferreira disputa uma vaga com Hayner.

Com isso, a provável escalação do Santos para o duelo contra a Chapecoense tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Hayner (Rodrigo Ferreira); João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian, Guilherme e Wendel Silva.

Com 56 pontos em 31 rodadas, o Santos tem dois pontos de vantagem em relação ao Novorizontino, segundo colocado. Na próxima quarta-feira (16), a equipe comandada por Fábio Carille encara a Chapeconese, às 19h (de Brasília), na Arena Condá.

Chances de promoção do Santos à Série A do Brasileirão

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG), o Santos possui 93,4 de probabilidade de retornar à elite do futebol brasileiro. Na sequência, aparecem Sport, com 90,6% e Novorizontino, com 81,7%.

A disputa pela última vaga segue acirrada. Quarto colocado com 50 pontos, o Mirassol aparce com 48,6% de chances de jogar a primeira divisão, enquanto o Vila Nova, quinto colocado com 49 pontos, totaliza 48,6%.

Ceará, América-MG, Operário, Coritiba, Amazonas, Avaí e Goiás são as demais equipes que ainda possuim chance de acesso segundo o estudo da UFMG.