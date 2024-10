Santos perde titular para partida com o Ceará; veja provável escalação

Elenco do Santos na partida contra a Chapecoense (Foto: Liamara Polli/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 08:18 • Santos (SP)

Técnico do Santos, Carille não terá JP Chermont à disposição para o duelo contra o Ceará nesta terça-feira (22), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral trata um incômodo no músculo posterior na coxa direita e será poupado pela comissão para prevenir uma eventual lesão.

+ Santos enfrenta pior momento defensivo contra o melhor ataque da Série B

Chermont relatou sentir dores na região durante atividades da equipe durante a semana, mas o departamento médico do clube não constatou lesão após exames de imagem. Com isso, Hayner deve ganhar uma vaga entre os titulares. Ele terá a companhia dos zagueiros Gil e Luan Peres, além do lateral-esquerdo Escobar no sistema defensivo. Gabriel Brazão será o goleiro.

Suspenso após levar cartão vermelho na vitória sobre o Mirassol, o capitão Diego Pituca retorna aos onze iniciais. Assim como Gil, que também foi desfalque na última rodada.

Com isso, a escalação do Santos para o duelo contra o Ceará tem: Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Willian Bigode; Guilherme e Wendel Silva.

Escalação do Santos terá o retorno do zagueiro Gil (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com 56 pontos conquistados em 32 rodadas, o Santos possui a mesma pontuação do Sport, mas lidera a Série B pela vantagem no saldo de gols. Peixe e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (22), às 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte, em duelo válido pela 33ª rodada.