Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Em jogo hoje, o Santos encara o Ceará pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo primeiro turno da competição, mesmo jogando fora de casa, o Peixe venceu o confronto pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após perder o seu último confronto da Série B do Campeonato Brasileiro para a Chapecoense, jogando fora de casa. Mesmo assim, os resultados da rodada fizeram com que o Peixe ainda assim continuasse na liderança da competição, com 56 pontos. Nos últimos cinco jogos do clube, o time do litoral paulista tem duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Já o Ceará vem para esta partida depois de vencer seu último jogo contra o Ituano, fora de casa, pelo placar de 2 a 1. Os três pontos somados na 32ª rodada fizeram o clube do nordeste encostar no G4 do campeonato, com 51 pontos, apenas dois atrás do Mirassol, atual quarto colocado. Nos últimos cinco confrontos, o time possui quatro vitórias e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos e Ceará (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Ceará

Brasileirão Série B - 33ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de outubro, 19h

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Santos e Ceará

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Willian), Guilherme e Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Paulo, Renan, Aderlan e Kevyson (Lesionados).

Ceará

Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon - Técnico: Léo Condá.

Desfalques: Ramon Menezes (Lesionado).