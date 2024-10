Defesa foi vazada oito vezes nas últimas três partidas (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 22/10/2024 - 07:30 • São Paulo (SP)

O Santos encara o Ceará nesta terça-feira (22), às 19h, na Vila Belmiro, com a missão de recuperar a força defensiva perante ao melhor ataque da Série B. A equipe alvinegra levou oito gols nos últimos três jogos, sua pior sequência na competição.

Gil afirma que Santos precisa manter a concentração antes de ‘decisão’



As últimas partidas do Peixe foram as derrota por 3 a 2 contra a Chapecoense, a vitória, pelo mesmo placar, contra o Mirassol, e um revés por 3 a 1 contra o Goiás. A má atuação da defesa santista supera o mau aproveitamento defensivo da equipe entre a sétima e nona rodada, quando o Santos perdeu por 2 a 1 para Botafogo-SP e América Mineiro, e por 3 a 1 contra o Novorizontino.

A atual fase contraria uma qualidade da equipe de Carille, que possui a quarta defesa menos vazada do campeonato, com 28 gols. Portanto, 28% dos gols levados aconteceram nas últimas três partidas.

Rival goleador

O Ceará é a equipe mais goleadora da Série B. O Vovô marcou 50 gols em 32 jogos disputados e ocupa a quinta colocação na tabela, com 51 pontos, dois a menos que o Mirassol. Dois atacantes do time possuem 10 gols no torneio, Erick Pulga e Aylon. O artilheiro do Santos é Giuliano, que marcou nove vezes.

A equipe nordestina vive uma fase de ascensão na Série B. O time venceu quatro das últimas cinco partidas que disputou. O sucesso ofensivo colocou o Ceará de vez na briga pelo acesso para a primeira divisão do futebol nacional.

Retorno

A última partida do Santos foi na derrota por 3 a 2 contra a Chapecoense, na Arena Chapecó, na última quarta-feira (23). Na ocasião, o Peixe não pôde contar com Gil. O zagueiro estava suspenso por excesso de cartão e os titulares foram Luan Peres e Jair.

Para o duelo contra o Ceará, Gil estará de volta. Na segunda-feira (21), o zagueiro concedeu entrevista aos canais oficiais do clube santista e destacou que o time precisa de atenção nas últimas rodadas da Série B.

- O mais importante é manter a concentração. Nós sabemos da dificuldade que vamos encontrar nesse jogo e sabemos da importância que ele vai ser para a nossa temporada, para aquilo que a gente quer buscar até o final do campeonato- disse o jogador.

O Santos foi derrotado por 3 a 2 pela Chapecoense na rodada anterior (Foto: Liamara Polli/AGIF)

Adaptação

O Peixe possui em um velho conhecido a esperança de recuperar um bom padrão defensivo. Luan Peres estreou pelo Santos no dia 16 de julho. O jogador fez parte dos três jogos com muitos gols tomados, mas ele marcou na vitória por 3 a 2 contra o Mirassol e foi decisivo na partida.

Vice-campeão com o Santos da Libertadores de 2020, o torcedor vê no jogador um atleta de confiança para a equipe retomar a boa forma que teve durante o torneio. Antes de retornar ao Peixe, o jogador tratou uma lesão de ligamento.

Fica a dúvida por quem Carille vai optar. Se vai promover a titularidade incontestável do jogador, ou se vai manter a dupla entre Gil e Jair, que também viveu bons momentos durante a Série B.