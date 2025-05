Santos definido para o amistoso contra o RB Leipzig, em Bragança Paulista

Santos e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O amistoso terá transmissão do SporTV.

O RB Leipzig está no Brasil para a 'Tamo Junto Brasil Tour', uma rara visita de um clube da Bundesliga ao país, a primeira em mais de 25 anos.

O Peixe entra com um time alternativo já que vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter batido o Vitória no último domingo (25), ainda segue na zona do rebaixamento da competição. No próximo domingo (01), recebe o Botafogo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar, que é patrocinado pelos promotores do evento, será titular.

Neymar Jr. e Xavi Simons se unem como garotos propaganda da Red Bull para promover o duelo entre o Santos e o Leipzig. (Foto: Divulgação/ Neymar Jr.)

Santos contra times da Europa

O Santos soma 189 jogos contra equipes da Europa em sua história, com um retrospecto expressivo: são 114 vitórias, 33 empates e 42 derrotas, o que representa um aproveitamento de 57,7%. Ao longo desses confrontos internacionais, o Peixe balançou as redes 491 vezes e sofreu 310 gols, consolidando uma tradição de enfrentar — e frequentemente superar — alguns dos maiores clubes do futebol europeu.

Confira as informações do jogo entre Santos x Red Bull Leipzig

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X RED BULL LEIPZIG

AMISTOSO INTERNACIONAL

📆 Data e horário: quarta-feira (28), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: SporTV

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitra: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Welber Venâncio da Silva

📟 4º árbitro: João Vitor Gobi

🖥️ VAR: Não há.

Escalações:

⚽ ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier) João Paulo; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luisão e Escobar; Gabriel Bontempo, Rollheiser, Barreal; Thaciano, Neymar e Tiquinho Soares.



⚽ ESCALAÇÃO RB LEIPZIG (Técnico: Zsolt Löw) Vandevoort; Nedeljkovic, Bitshiabu, Orban, Raum; Kampl, Seiwald, Baumgartner; Simons, Openda e Nusa