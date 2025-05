Dois jogadores do RB Leipzig valem mais que todo o elenco do Santos; veja comparação

Santos e RB Leipzig se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista, em amistoso que vai além das quatro linhas. Além da questão de patrocinadores em comum e dos projetos de internacionalização, o confronto também evidencia o abismo financeiro e técnico entre os dois clubes.

Segundo dados do Transfermarkt, o elenco do RB Leipzig está avaliado em € 510,7 milhões (cerca de R$ 3 bilhões). O valor é mais de cinco vezes superior ao plantel santista, estimado em € 95,6 milhões (aproximadamente R$ 570 milhões).

Para se ter uma ideia do tamanho da diferença, apenas dois jogadores do Leipzig — Xavi Simons (€ 70 milhões) e Benjamin Sesko (€ 65 milhões) — somados já superam o valor de todo o elenco do Santos.

⚽ Quem são os atletas mais valiosos de cada lado?

No Santos, Neymar lidera com € 15 milhões, seguido por:

Benjamín Rollheiser — € 10 milhões Deivid Washington — € 9 milhões Yeferson Soteldo — € 7 milhões Gabriel Veron — € 5,5 milhões

No RB Leipzig, o destaque é ainda maior:

Xavi Simons — € 70 milhões

Benjamin Sesko — € 65 milhões

Loïs Openda — € 60 milhões

Castello Lukeba — € 50 milhões

Antonio Nusa — € 28 milhões

💰 Por que tamanha diferença?

Os valores de mercado são estimativas baseadas em diversos fatores: idade, potencial de crescimento, posição, desempenho recente e, principalmente, a liga em que atuam. Jogadores que jogam na Europa, especialmente nas cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), tendem a ter valorizações maiores devido à visibilidade global e ao poderio econômico dos clubes.

Já atletas que atuam no Brasileirão, apesar do talento, sofrem uma desvalorização no mercado internacional, reflexo também das condições financeiras e da competitividade das competições locais.

