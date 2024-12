Santos opta por treinos no CT Rei Pelé e desiste da Orlando Cup

O Santos optou por não participar da Orlando Cup, um torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, para focar na preparação no CT Rei Pelé. A decisão, anunciada nesta sexta-feira (27), tem como objetivo otimizar o tempo antes do Campeonato Paulista. Originalmente, a equipe tinha jogos marcados na Flórida nos dias 11 e 14 de janeiro, mas agora permanecerá no Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Caixinha visita CT do Santos: ‘Queremos que nossa torcida se sinta orgulhosa’

A comissão técnica, sob liderança de Pedro Caixinha, considerou mais vantajoso ficar no país, visando uma melhor integração entre jogadores e comissão, além de uma preparação mais direcionada para o estadual.

Mudança na Orlando Cup que motivou Santos a desistir

A saída do Atlético Nacional da competição e a entrada do Miami United, alterando o nível técnico do torneio, também pesou na decisão do clube. A diretoria do Santos, apesar de ver a Orlando Cup como uma chance de internacionalizar a marca sem custos adicionais, decidiu seguir o planejamento técnico. A falta de confirmação sobre a transmissão do torneio no Brasil foi outro fator considerado.

continua após a publicidade

VIsita de Pedro Caixinha ao Santos

Em sua visita ao Centro de Treinamento do Santos, Pedro Caixinha também explicou o motivo pelo qual escolheu fechar contrato com o Santos. Antes do acordo, o técnico recebeu sondagens de Grêmio e Atlético-MG.

- O que me trouxe aqui foi, obviamente, aquilo que é a história do Santos, o projeto que me foi apresentado, uma identificação total com as pessoas, na pessoa do Presidente e na pessoa do Pedro Martins, e aquilo que é a forma de jogar do Santos, é aquilo que eu me identifico. Então, se há essa relação entre o que é a história do clube, a filosofia do jogo, as pessoas partilham da mesma maneira e eu e os jogadores certamente também o faremos. Então é aquilo, o que nós queremos é que a nossa torcida se sinta orgulhosa - completou o novo técnico.

continua após a publicidade