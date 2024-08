Marcelo Teixeira afirma ter pago R$ 113 milhões em dívidas e detalha planejamento do Santos para 2025

Marcelo Teixeira concedeu entrevista nesta quarta-feira (14) (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! e Isabella Pereira Ignacio Zuppo • Publicada em 14/08/2024 - 13:09 • Santos (SP)

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (14), na sala de imprensa da Vila Belmiro, com o objetivo de realizar um balanço da gestão no primeiro semestre da temporada.

De acordo com o dirigente, a direção do clube pagou R$ 113 milhões em dívidas desde janeiro, data que marcou o início da atual gestão. Ademais, o Santos reduziu drasticamente os gastos com o time masculino de futebol.

Entre salários, direitos trabalhistas e direitos de imagem, o Santos gastava R$ 14,8 milhões por mês com a equipe profissional. Após readequar o montante à nova realidade do clube, que disputa a Série B do Brasileirão, o valor diminuiu para R$ 7 milhões - uma economia de aproximadamente 50%.

– Alguns falam que o Santos tem a obrigação de vencer a Série B porque a folha é desse valor. A folha do Santos passou daquilo que era ano passado, de R$ 15 milhões, para R$ 7 milhões – afirmou Marcelo Teixeira.

Na sequência, Teixeira detalhou o planejamento do Santos para a próxima temporada e afirmou que o clube vem alcançando os objetivos traçados para 2024, uma vez que lidera a Série B do Brasileirão.

- O objetivo para 2024 vem sendo alcançado. É um elenco preparado para a missão. Não podemos fugir do objetivo. Vamos planejar do que pretendemos fazer de deslocamento da parte admnistrativa, coisas que podem ser colocadas em prática. Mesma coisa o futebol profissional. Nós estamos na Série B. O Santos precisa ter foco e objetivo da Série B - explicou.

– O Santos estabeleceu metas que garantem a continuidade ou não do que seja para janeiro 2025. Diferente do que foi de 2023 para 2024. Temos estrutura que podem ser moldadas de acordo com o planejamento de 2025 – finalizou.

Valores quitados pela atual gestão de Marcelo Teixeira no Santos

CONTRATAÇÕES DE ATIVOS : R$ 49.986.947,72

: R$ 49.986.947,72 TRANSFER BAN - FIFA: R$ 34.284.233,41

R$ 34.284.233,41 SALÁRIOS, IMAGEM E DIREITOS TRABALHISTAS: R$ 10.941.461

R$ 10.941.461 ACORDOS: R$ 9.961.043,73

R$ 9.961.043,73 EMPRÉSTIMO: R$ 8.802.191,13