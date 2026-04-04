Cuca ajusta defesa, mas ainda precisa potencializar ataque para Santos embalar
Peixe ainda terá pela frente jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana antes da pausa para a Copa do Mundo
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Com a chegada de Lucas Veríssimo, o técnico Cuca definiu a dupla de zaga do time do Santos, algo que vinha sendo rotativo sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Nos dois primeiros jogos com Cuca, Veríssimo formou dupla com Luan Peres, com quem já havia atuado sob o comando do treinador na temporada em que o Peixe disputou a final da Libertadores, em 2020/21.
Nas duas partidas, o Peixe não sofreu gols, algo que não ocorria desde novembro do ano passado, quando o time passou em branco defensivamente nos duelos contra Sport e Cruzeiro, na briga direta contra o rebaixamento no Brasileirão.
Mesmo com a queda de rendimento ofensivo e a criatividade em baixa, além do "nervosismo" detectado por Cuca no primeiro tempo do jogo contra o Remo, o ataque também foi outro setor que sofreu alterações, especialmente nas partidas em que Neymar e Gabriel Barbosa estiveram ausentes nesta temporada. Até aqui, em 18 partidas nesta temporada, marcou 25 gols.
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Questionado em entrevista coletiva sobre os dois jogos sem sofrer gols, Cuca ressaltou o feito da equipe e demonstrou expectativa de não ter tantos desfalques para enfrentar o Flamengo, no próximo domingo (5), no Maracanã.
– São duas partidas sem sofrer gols e sem grandes sustos. É um bom início. Agora, daqui a 72 horas, temos um jogo difícil contra o Flamengo e seremos testados novamente. Vamos fazer a avaliação e ver se não teremos nenhuma surpresa negativa. Depois vamos para o Rio de Janeiro e, na sequência, seguimos direto para Cuenca – disse.
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Padrão de jogo?
Cuca também afirmou que a viagem para o Rio de Janeiro, para o duelo contra o Flamengo, será "casada" com a estreia do Santos na Copa Sul-Americana, diante do Deportivo Cuenca, no Equador. Ele também pediu paciência para a construção de um novo padrão de jogo do time santista.
– A gente ainda está em fase de construção do trabalho. Eu falaria isso mesmo em caso de derrota ou empate. Nós podemos jogar mais. Vamos jogar mais. O trabalho vai evoluir. Agora temos a parada para a Copa, é muita coisa. As viagens são desgastantes, ainda mais para o exterior. Vamos variar o time para correr menos risco de lesões. Todo jogador faz falta para nós – explicou Cuca.
Números de Lucas Veríssimo:
8 jogos (8 titular)
85% acerto no passe
49% acerto no passe longo
0.7 desarmes por jogo
1.1 interceptações por jogo
2.7 bolas recuperadas por jogo
7.2 cortes por jogo
83% eficiência nos duelos aéreos
1.7 faltas por jogo
Nota Sofascore 6.79
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