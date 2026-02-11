Santos finaliza preparação para duelo contra Athletico-PR; Neymar e Gabigol são desfalques
Peixe tem apenas uma vitória em oito partidas nesta temporada
O Santos finalizou, nesta quarta-feira (11), a preparação no CT Rei Pelé para o duelo contra o Athletico-PR. O Peixe entra em campo nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), diante do Furacão, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O Alvinegro Praiano ainda não venceu na competição. A equipe soma uma derrota para a Chapecoense e um empate contra o São Paulo.
Neymar será poupado em razão do gramado sintético do estádio e deve retornar apenas no próximo domingo (15), contra o Velo Clube, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Gabriel Barbosa também foi preservado e não viajou com a delegação.
Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o zagueiro João Basso, recuperado de um edema na panturrilha direita, e com o meia Gustavo Henrique, que se recuperou de lesão no músculo adutor da coxa direita. Mateus Xavier também voltou a figurar na lista de relacionados do elenco profissional e surge como opção para o setor ofensivo.
Após o duelo contra o Athletico-PR, o Peixe terá dois dias de preparação para a partida decisiva diante do Velo Clube, no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em busca da classificação ao mata-mata da competição.
Na temporada, o clube soma apenas uma vitória em oito jogos. Além disso, a equipe foi vazada nas últimas quatro partidas.
Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Barreal, Thaciano e Rony.
Desfalques:
Neymar (poupado)
Gabriel Barbosa (poupado)
Adonis Frías (panturrilha)
Zé Rafael (tendinite patelar)
Willian Arão (se recupera de uma cirurgia de cálculo renal)
