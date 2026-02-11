Santos finaliza preparação para duelo contra Athletico-PR; Neymar e Gabigol são desfalques

O Santos finalizou, nesta quarta-feira (11), a preparação no CT Rei Pelé para o duelo contra o Athletico-PR. O Peixe entra em campo nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), diante do Furacão, na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano ainda não venceu na competição. A equipe soma uma derrota para a Chapecoense e um empate contra o São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar será poupado em razão do gramado sintético do estádio e deve retornar apenas no próximo domingo (15), contra o Velo Clube, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Gabriel Barbosa também foi preservado e não viajou com a delegação.

Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o zagueiro João Basso, recuperado de um edema na panturrilha direita, e com o meia Gustavo Henrique, que se recuperou de lesão no músculo adutor da coxa direita. Mateus Xavier também voltou a figurar na lista de relacionados do elenco profissional e surge como opção para o setor ofensivo.

continua após a publicidade

Neymar durante treino do Santos nesta quarta-feira (11), no CT Rei Pelé. (Foto: aul Baretta/ Santos FC)

Após o duelo contra o Athletico-PR, o Peixe terá dois dias de preparação para a partida decisiva diante do Velo Clube, no próximo domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em busca da classificação ao mata-mata da competição.

Na temporada, o clube soma apenas uma vitória em oito jogos. Além disso, a equipe foi vazada nas últimas quatro partidas.

Um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino; Barreal, Thaciano e Rony.

continua após a publicidade

Desfalques:

Neymar (poupado)

Gabriel Barbosa (poupado)

Adonis Frías (panturrilha)

Zé Rafael (tendinite patelar)

Willian Arão (se recupera de uma cirurgia de cálculo renal)