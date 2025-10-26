menu hamburguer
Santos

Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Botafogo

Peixe é o primeiro time de fora da zona do rebaixamento no Brasileirão

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 26/10/2025
11:18
Atualizado há 1 minutos
Tomás Rincón será baixa no Santos no duelo contra o Botafogo. (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraTomás Rincón será baixa no Santos no duelo contra o Botafogo. (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Mais Notícias

O Santos enfrenta o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para a partida. A principal novidade é o retorno de Zé Ivaldo, que ficou fora da última convocação por opção técnica.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Por outro lado, Tomás Rincón, que vinha treinando com o elenco após se recuperar de um edema na panturrilha, não foi incluído na lista.

Neymar segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, enquanto João Schmidt cumpre suspensão. Em compensação, Zé Rafael está suspenso e deverá ser substituído por Victor Hugo.

O Peixe garantiu mais uma rodada fora da zona de rebaixamento graças à vitória do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, no último sábado (25), no Barradão.

O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação, com 31 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-4. O Leão da Barra, também com 31 pontos, abre a zona da degola.

Santos e Vitória se enfrentaram na última segunda-feira (20), na Vila Belmiro, e o Peixe perdeu o duelo por 1 a 0.

➡️ Botafogo 0 x 5 Santos na Taça Brasil 1962; Pelé superior a Garrincha

O Alvinegro Praiano não vence fora de casa desde o dia 10 de agosto, quando superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 19ª rodada. Os gols santistas foram marcados por Guilherme e Caballejo, enquanto Fabrício Bruno descontou para a Raposa.

Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra o Botafogo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra o Botafogo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira a lista de relacionados:

  1. Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes;
  2. Zagueiros: Luan Peres, Zé Ivaldo, Alexis Duarte e Adonis Frías
  3. Laterais: Mayke, Igor Vinicius, Escobar e Souza
  4. Meio-campistas: Schmidt, Arão, Thaciano, Victor Hugo, Rollheiser e Gabriel Bontempo
  5. Atacantes: Robinho Jr, Tiquinho Soares, Guilherme, Caballero, Lautaro Diaz, Brahimi e Barreal

circulo com pontos dentroTudo sobre

