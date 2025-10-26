Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Botafogo
Peixe é o primeiro time de fora da zona do rebaixamento no Brasileirão
O Santos enfrenta o Botafogo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para a partida. A principal novidade é o retorno de Zé Ivaldo, que ficou fora da última convocação por opção técnica.
Por outro lado, Tomás Rincón, que vinha treinando com o elenco após se recuperar de um edema na panturrilha, não foi incluído na lista.
Neymar segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, enquanto João Schmidt cumpre suspensão. Em compensação, Zé Rafael está suspenso e deverá ser substituído por Victor Hugo.
O Peixe garantiu mais uma rodada fora da zona de rebaixamento graças à vitória do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, no último sábado (25), no Barradão.
O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação, com 31 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-4. O Leão da Barra, também com 31 pontos, abre a zona da degola.
Santos e Vitória se enfrentaram na última segunda-feira (20), na Vila Belmiro, e o Peixe perdeu o duelo por 1 a 0.
➡️ Botafogo 0 x 5 Santos na Taça Brasil 1962; Pelé superior a Garrincha
O Alvinegro Praiano não vence fora de casa desde o dia 10 de agosto, quando superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 19ª rodada. Os gols santistas foram marcados por Guilherme e Caballejo, enquanto Fabrício Bruno descontou para a Raposa.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes;
- Zagueiros: Luan Peres, Zé Ivaldo, Alexis Duarte e Adonis Frías
- Laterais: Mayke, Igor Vinicius, Escobar e Souza
- Meio-campistas: Schmidt, Arão, Thaciano, Victor Hugo, Rollheiser e Gabriel Bontempo
- Atacantes: Robinho Jr, Tiquinho Soares, Guilherme, Caballero, Lautaro Diaz, Brahimi e Barreal
