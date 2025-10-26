menu hamburguer
Com novidades, Santos está pronto para encarar o Botafogo

Times se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 26/10/2025
15:04
Vojvoda busca a primeira vitória fora de casa sob o comando do Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)
imagem cameraVojvoda busca a primeira vitória fora de casa sob o comando do Santos. (Foto: Jota Erre/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos está escalado para o duelo diante do Botafogo, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

A principal novidade no time é a defesa formada por três defensores com Alexis Duarte, Luan Peres e Adonis Frías. Além disso, o titular absoluto Guilherme está pela primeira vez no banco de reservas sob o comando de Vojvoda.

Escalação:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.

O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para a partida. A principal novidade para o banco de reservas é o zagueiro Zé Ivaldo, que ficou fora da última convocação por opção técnica.

Por outro lado, Tomás Rincón, que vinha treinando com o elenco após se recuperar de um edema na panturrilha, não foi incluído na lista.

Neymar segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, enquanto João Schmidt cumpre suspensão. Em compensação, Zé Rafael está suspenso.

O Peixe garantiu mais uma rodada fora da zona de rebaixamento graças à vitória do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, no último sábado (25), no Barradão.

Victor Hugo deverá ser o substituto do suspenso Zé Rafael (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Victor Hugo deverá ser o substituto do suspenso Zé Rafael (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Jejum fora de casa:

O Alvinegro Praiano não vence fora de casa desde o dia 10 de agosto, quando superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 19ª rodada. Os gols santistas foram marcados por Guilherme e Caballejo, enquanto Fabrício Bruno descontou para a Raposa.

Naquela ocasião, o time era comandado interinamente por Cléber Xavier, que vinha pressionado, mas ganhou uma sobrevida após o triunfo.

No jogo seguinte, o Santos enfrentou o Vasco, no Morumbis, e foi goleado por 6 a 0, resultado que selou a saída do ex-auxiliar de Tite.

Vojvoda:

Desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe, em 22 de agosto, o treinador conquistou apenas duas vitórias em casa, diante de São Paulo e Corinthians. Ou seja, ainda não venceu como visitante.

CONFIRA O RETROSPECTO:

22ª rodada do Campeonato Brasileiro - 31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro

23ª rodada do Campeonato Brasileiro - 14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - gol: Tiquinho

24ª rodada do Campeonato Brasileiro - 21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - gol: Guilherme

25ª rodada do Campeonato Brasileiro - 28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Cícero de Souza Marques - gols: Barreal e Lautaro Díaz

26ª rodada do Campeonato Brasileiro - 01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - gol: Lautaro Díaz

27ª rodada do Campeonato Brasileiro 05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão

28ª rodada do Campeonato Brasileiro - 15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser

29ª rodada do Campeonato Brasileiro - 20.10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro

RETROSPECTO:

8J - 2 vitórias - 4 empates - 2 derrotas

circulo com pontos dentroTudo sobre

