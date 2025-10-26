Com novidades, Santos está pronto para encarar o Botafogo
Times se enfrentam neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos está escalado para o duelo diante do Botafogo, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.
A principal novidade no time é a defesa formada por três defensores com Alexis Duarte, Luan Peres e Adonis Frías. Além disso, o titular absoluto Guilherme está pela primeira vez no banco de reservas sob o comando de Vojvoda.
Escalação:
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Luan Peres, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Victor Hugo, Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores para a partida. A principal novidade para o banco de reservas é o zagueiro Zé Ivaldo, que ficou fora da última convocação por opção técnica.
Por outro lado, Tomás Rincón, que vinha treinando com o elenco após se recuperar de um edema na panturrilha, não foi incluído na lista.
Neymar segue em tratamento de uma lesão na coxa direita, enquanto João Schmidt cumpre suspensão. Em compensação, Zé Rafael está suspenso.
O Peixe garantiu mais uma rodada fora da zona de rebaixamento graças à vitória do Corinthians sobre o Vitória por 1 a 0, no último sábado (25), no Barradão.
Jejum fora de casa:
O Alvinegro Praiano não vence fora de casa desde o dia 10 de agosto, quando superou o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, no Mineirão, pela 19ª rodada. Os gols santistas foram marcados por Guilherme e Caballejo, enquanto Fabrício Bruno descontou para a Raposa.
Naquela ocasião, o time era comandado interinamente por Cléber Xavier, que vinha pressionado, mas ganhou uma sobrevida após o triunfo.
No jogo seguinte, o Santos enfrentou o Vasco, no Morumbis, e foi goleado por 6 a 0, resultado que selou a saída do ex-auxiliar de Tite.
Vojvoda:
Desde que Juan Pablo Vojvoda assumiu a equipe, em 22 de agosto, o treinador conquistou apenas duas vitórias em casa, diante de São Paulo e Corinthians. Ou seja, ainda não venceu como visitante.
CONFIRA O RETROSPECTO:
22ª rodada do Campeonato Brasileiro - 31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro
23ª rodada do Campeonato Brasileiro - 14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - gol: Tiquinho
24ª rodada do Campeonato Brasileiro - 21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - gol: Guilherme
25ª rodada do Campeonato Brasileiro - 28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Cícero de Souza Marques - gols: Barreal e Lautaro Díaz
26ª rodada do Campeonato Brasileiro - 01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - gol: Lautaro Díaz
27ª rodada do Campeonato Brasileiro 05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão
28ª rodada do Campeonato Brasileiro - 15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - gols: Zé Rafael, Barreal e Rollheiser
29ª rodada do Campeonato Brasileiro - 20.10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro
RETROSPECTO:
8J - 2 vitórias - 4 empates - 2 derrotas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias