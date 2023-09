- Fizemos contratações específicas, como a do Júnior Caiçara e do Maximiliano Silvera, de produtividade até o final do ano. Teve o Morelos, fui para a Europa para negociar com Morelos, Pereyra e mais dois atletas que estavam no nosso gatilho. Fiquei muito feliz com a vinda dele, joga pela seleção, tem 27 anos e no futuro ser um dividendo bastante importante para o Santos, tivemos uma grande parte dos direitos - completou.