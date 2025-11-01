Santos está escalado para duelo decisivo contra o Fortaleza; Neymar será titular?

O Santos recebe o Fortaleza neste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times estão separados por apenas cinco pontos na tabela. O Santos ocupa a 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos. Já o Fortaleza aparece em 18º lugar, com 27 pontos.

Neymar é a principal novidade na lista de relacionados. Recuperado de uma lesão na coxa direita que o deixou fora dos últimos sete jogos, o camisa 10 volta a ficar à disposição e deve atuar por alguns minutos no segundo tempo.

Vojvoda abandonou o sistema de três zagueiros e manteve João Schmidt e Victor Hugo no time titular. Pelo segundo jogo seguido, Guilherme ficou no banco de reservas.

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo, e Rollheiser; Barreal e Lautaro Díaz.

FORTALEZA (Técnico: Martín Palermo)

Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro.

Mais de 13 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Para o confronto deste sábado, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar novamente com Zé Rafael, que retorna após cumprir suspensão. Rincón está confirmado na lista de relacionados depois de ter ficado de fora do último jogo por opção técnica. JP Chermont também voltou para a relação depois de ter servido o Sub-20, que se classificou para a final do estadual da categoria.

Souza será baixa por suspensão e Mayke está com uma inflação no joelho direito e atualmente é o único jogador no Departamento Médico do clube.

O duelo marcará o reencontro de Vojvoda com o Fortaleza, clube que o treinador comandou por cinco temporadas. Ao todo, foram 310 jogos, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas à frente do Leão do Pici.

Vojvoda:

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a terceira vitória no comando do time santista, em sua décima partida à frente do clube. Até aqui, o treinador venceu os clássicos contra São Paulo e Corinthians, mas ainda tenta encontrar maior regularidade na competição.

O argentino, no entanto, ainda não conquistou nenhuma vitória fora de casa. Depois do duelo deste fim de semana, o Peixe terá uma sequência desafiadora longe da Vila: na próxima quinta-feira (6), enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, e no domingo seguinte (9), visita o Flamengo no Maracanã.

Ficha Técnica:

SANTOS x FORTALEZA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 1º de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP);

🗣️ Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)