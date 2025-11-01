Família de Pelé coloca à venda apartamentos milionários após dívidas acumuladas

Dois apartamentos de Pelé estão penhorados por falta de pagamento do condomínio no Edifício Dondinho, no bairro do Embaré, em Santos, na Baixada Santista. O edifício recebeu o nome em homenagem a João Ramos do Nascimento, pai do ídolo.

continua após a publicidade

O processo de inventário tramita em segredo de Justiça, e Edinho, um dos filhos de Pelé, é responsável pelos apartamentos durante o processo, enquanto não há partilha dos bens, o que permite a cobrança.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal A Tribuna e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Atualmente, os imóveis estão à venda por cerca de R$ 1,2 milhão em duas imobiliárias diferentes: Elo Consultoria Imobiliária e Invista. Os valores referentes ao condomínio não são quitados desde a morte do Rei do Futebol, em 29 de dezembro de 2022.

continua após a publicidade

Segundo apuração do Lance!, a família pretende vender os apartamentos para quitar dívidas de condomínio e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de diversos patrimônios deixados pelo ex-jogador. Não há risco de perda dos imóveis antes da realização de um eventual leilão.

Recentemente, outro imóvel foi colocado como garantia de pagamento de dívida: a mansão em Guarujá, localizada na Praia de Pernambuco e avaliada em R$ 8 milhões, com piscina, quadra de tênis, bar, playground e campo de futebol.

continua após a publicidade

A herança de Pelé é avaliada em R$ 20 milhões. A partilha dos bens segue em segredo de Justiça na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santos.

Pelé:

A morte de Edson Arantes do Nascimento foi confirmada no dia 29 de dezembro, pelo Hospital Albert Einstein. Ele lutava contra um tumor no intestino, descoberto em setembro de 2021.

De lá para cá, ficou em tratamento médico no hospital em São Paulo e na casa dele em Guarujá, no litoral paulista.

No dia 29 de novembro, o ex-jogador foi internado para debelar uma infecção respiratória após contrair Covid-19 e "para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon", conforme nota do hospital.

Mas a doença resistiu, progrediu e levou para a eternidade o maior jogador da história do futebol mundial, que sofreu falência de múltiplos órgãos, aos 82 anos.

Pelo Santos, Pelé formou o irresistível ataque com Dorval, Mengálvio, Coutinho e Pepe, conquistando o Campeonato Paulista pela primeira vez em 1958, poucos meses depois de se sagrar campeão mundial pela primeira vez com a Seleção Brasileira.

Depois, empilhou títulos estaduais: 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973.

Com a camisa do Peixe, desbravou fronteiras e brilhou também nas competições nacionais. Foi campeão da Taça Brasil em 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, além de conquistar o Torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1968.

Em 1962 e 1963, viveu o auge de sua trajetória com a lendária camisa 10 santista. Conquistou duas Copa Libertadores, marcando gols nas decisões contra Peñarol e Boca Juniors, respectivamente.

No mesmo ano em que ergueu sua segunda Copa do Mundo com o Brasil, foi decisivo na final do Mundial Interclubes contra o Benfica, em Lisboa. Já em 1963, voltou a ser protagonista e contribuiu diretamente para o título conquistado sobre o Milan.

Na Seleção Brasileira, foi campeão de três Copas do Mundo, uma Taça do Atlântico , duas Copas Roca , três Taças Oswaldo Cruz e a Taça Bernardo O'Higgins. Em Copas, são 14 jogos e 12 gols, com média de 0,85 gols por partida.