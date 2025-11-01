O Santos irá receber o Fortaleza neste sábado (1°), na Vila Belmiro, às 16h do horário de Brasília, pelo Brasileirão. Com possibilidade de retornar de lesão no jogo, Neymar possui um valor de mercado maior que todos os jogadores que devem iniciar a partida pelo Fortaleza. Somados, os 11 atletas do Leão tem valor um pouco maior que o do atacante.

No dia 19 de setembro de 2025, na partida que acabou empatada por 1 a 1 entre Santos e Atlético Mineiro, Neymar tornou a se lesionar e perdeu a sequência do Peixe. O camisa 10 do Alvinegro Praiano, no entanto, foi relacionado para a partida contra o Fortaleza neste sábado, que pode marcar seu retorno aos gramados. Este duelo também marca o reencontro de Vojvoda, agora no Santos, com a equipe cearense.

Mesmo jogando pouquíssimos minutos e longe da Seleção, Neymar ainda é mais valioso que 100% da provável escalação do Fortaleza. Confira os possíveis 11 iniciais do time cearense:

Goleiro

Brenno – 1,00 milhão de euros (R$ 5,7 milhões)

Lateral-direito

Eros Mancuso – 3,50 milhões de euros (R$ 19,8 milhões)

Zagueiros

Emanuel Brítez – 600 mil euros (R$ 3,4 milhões)

Gastón Ávila – 2,50 milhões de euros (R$ 14,2 milhões)

Lateral-esquerdo

Bruno Pacheco – 300 mil euros (R$ 1,7 milhão)

Volantes

Pierre – 75 mil euros (R$ 425 mil)

Lucas Sasha – 250 mil euros (R$ 1,4 milhão)

Meia ofensivo

Lucas Crispim – 1,00 milhão de euros (R$ 5,7 milhões)

Pontas

José Herrera – 2,50 milhões de euros (R$ 14,2 milhões)

Breno Lopes – 2,50 milhões de euros (R$ 14,2 milhões)

Centroavante

Juan Martín Lucero – 1,20 milhão de euros (R$ 6,8 milhões)

💰 Valor total da escalação:

15,47 milhões de euros (R$ 87,5 milhões)

💰 Valor de mercado de Neymar:

11 milhões de euros (R$ 68,5 milhões)

Apesar do conjunto da escalação valer mais que o craque santista, não há um jogador no elenco do Fortaleza, comparando até mesmo com os reservas, que possui um valor de mercado individual tão alto quanto o de Neymar.

Neymar, camisa 10 do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

10 jogadores mais valiosos do Santos:

1 . Neymar – 11,00 milhões de euros (R$ 62,4 milhões) 2 . Gabriel Brazão – 8,00 milhões de euros (R$ 45,4 milhões) 3 . Benjamín Rollheiser – 8,00 milhões de euros (R$ 45,4 milhões) 4 . Gabriel Bontempo – 5,00 milhões de euros (R$ 28,4 milhões) 5 . Álvaro Barreal – 5,00 milhões de euros (R$ 28,4 milhões) 6 . Victor Hugo – 4,20 milhões de euros (R$ 23,9 milhões) 7 . Adonis Frías – 3,80 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) 8 . Zé Rafael – 3,00 milhões de euros (R$ 17,0 milhões) 9 . Zé Ivaldo – 3,00 milhões de euros (R$ 17,0 milhões) 10 . Alexis Duarte – 3,00 milhões de euros (R$ 17,0 milhões)

