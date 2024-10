Gil afirma que Santos precisa manter a concentração antes de ‘decisão’

Gil valorizou importância de duelo contra o Ceará







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 17:03 • São Paulo (SP)

O Santos volta a campo na próxima terça-feira (22), às 19h, em duelo contra o Ceará, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a liderança do campeonato e conta os jogos para chegar aos 64 pontos, a nota de corte para o acesso à Série A baseado nos últimos anos da competição.



Na última rodada, o Santos foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 2, jogando na Arena Chapecó. Na ocasião, o Peixe saiu à frente do placar, com gol de Guilherme, mas levou a virada durante a partida. Gil, zagueiro do clube alvinegro, reforçou que a equipe precisa manter a concentração no duelo contra o Ceará.

- O mais importante é manter a concentração. Nós sabemos da dificuldade que vamos encontrar nesse jogo e sabemos da importância que ele vai ser para a nossa temporada, para aquilo que a gente quer buscar até o final do campeonato- disse o zagueiro santista em entrevista ao site oficial do clube.

Gil falou sobre duelo contra o Ceará Foto: Marco Miatelo/AGIF

Apesar da liderança no torneio, a equipe vem sofrendo críticas dos torcedores. A equipe enfrenta uma oscilação na competição. Nos últimos cinco jogos, o Peixe venceu dois, perdeu duas vezes e empatou em uma oportunidade.

O duelo marca um confronto direto pela vaga na Série A. O Ceará está na quinta posição da Série B, com dois pontos a menos que o Mirassol, primeiro na zona de acesso. A equipe cearense é dona do ataque mais goleador da competição, com 50 tentos marcados, o Santos balançou a rede em 48 oportunidades.

Apesar do poderio ofensivo do adversário, Gil destacou que a equipe não deve ter uma postura defensiva. O zagueiro falou sobre a importância do jogo, sobre o estilo de jogo adotado pelo técnico Fábio Carille e definiu como deve ser a postura do time no duelo.

- É ter humildade na hora que precisar marcar. E jogar quando estiver com a bola, colocar em prática aquilo que a gente treinou. Temos liberdade para jogar, temos liberdade para tentar aquilo que o professor pede na parte ofensiva e ser consistente ali na parte de trás. Vai ser um jogo muito importante e temos todas as condições de vencer diante do nosso torcedor- finalizou o jogador.