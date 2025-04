Santos conhece adversário na terceira fase da Copa do Brasil

O CRB será o adversário do Santos na terceira fase da Copa do Brasil de 2025. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (9), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

Os jogos de ida e volta estão previstos para os dias 30 de abril e 21 de maio, respectivamente, e devem ser confirmados nos próximos dias pela CBF. Após sorteio, ficou definido que o Peixe vai decidir a classificação em Maceió.

A equipe da Vila Belmiro entrou diretamente nesta fase da competição ao lado de Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Internacional, Paysandu, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro.

Santos volta a disputar a Copa do Brasil

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023 e fora da fase final do Paulistão no mesmo ano, o Santos não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil de 2024. Com isso, o time só voltará a disputar a competição neste ano.

A última participação do Peixe na Copa do Brasil aconteceu em 2022, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo rival Corinthians. O duelo ficou marcado pela goleada sofrida na Neo Química Arena, uma invasão de gramado e uma tentativa de agressão ao goleiro Cássio na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano foi campeão do torneio em 2010 e tinha no elenco o atacante Neymar, que retornou ao Peixe neste ano. O camisa 10 terminou a competição com oito jogos e 10 gols marcados.

