Santos começa semana pressionado após três rodadas sem vencer

26/08/2024 - 05:30 • São Paulo

O Santos completou uma sequência de três partidas sem vencer e saiu de campo sob vaias no intervalo e no fim do empate por 0 a 0 contra o Amazonas no sábado (24), e antes da coletiva do técnico Fabio Carille, teve protesto de torcedores que passavam próximos do vestiário. O resultado deixou o Peixe atrás do líder Novorizontino e com chance de perder a vice liderança ainda nesta rodada para o Mirassol, que visita o Paysandu neste segunda.

"Não é a primeira vez. Recentemente tivemos uma invasão no CT do Palmeiras. Se a torcida do Palmeiras está insatisfeita com tudo que ganhou nos últimos anos, imagina a do Santos, que vem sofrendo há muito tempo, que caiu para a Série B. É paixão, é emoção e a gente tem que ser razão" - minimizou Carille na coletiva após o 0 a 0 contra o Amazonas.

Com a Ponte Preta pela frente na próxima sexta-feira pela 24ª rodada, o treinador falou sobre como deve ser a preparação para dar a resposta dentro de campo e como recebe as críticas.

"Motivar e deixar bem claro para os jogadores dentro de campo o que eles tem que fazer e buscar ser bastante organizado para que a gente consiga a vitória no próximo jogo. É normal do futebol" - concluiu o técnico do Santos na coletiva na Vila.