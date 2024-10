Com foco no acesso, Carille desconversa sobre permanência no Santos

Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/10/2024 - 22:39 • São Paulo (SP)

Mais uma vez, o técnico do Santos, Fábio Carille, preferiu não comentar sobre seu futuro. Após a vitória do time sobre o Ituano, fora de casa, o comandante alvinegro prefere manter o foco no acesso à Série A, que pode acontecer na próxima rodada, a pensar sobre a possibilidade de seguir no Peixe em 2025.

– Ficar no Santos, uma camisa desse tamanho, não tem como falar não. Preciso saber o que é bom para mim e para o clube. Não conversamos nada sobre reforços. Talvez, depois do jogo do Vila Nova, se as coisas clarearem, pode ser que aí, sim, começa. Mas tenho certeza que os profissionais que estão ali estão cuidando de algumas coisas que tem que cuidar para, na frente, ficar mais fácil para definir. Ainda não foi conversado nada sobre isso e não vejo como momento para isso - admitiu o treinador, após a vitória sobre o Ituano.

Por mais que esteja perto de retornar à Série A do Brasileirão, Carille prefere manter os pés no chão para que o trabalho continue sendo feito com seriedade e, assim, o objetivo ser alcançado.

– Vamos rodada a rodada, jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão. Seria um privilégio para nós, onde o Santos caiu num jogo contra o Fortaleza, você pode voltar matematicamente conforme outros resultados, poder voltar diante do torcedor. Daqui um pouco, o choro de tristeza que teve vira um choro de alegria. Aí junto com diretoria entender o que vai ser 2025, o que vai ser feito, se vai ter continuidade ou não. Algo que está bem quieto e tem que estar mesmo. Não podemos tirar o nosso foco - concluiu Carille.