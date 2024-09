Santos atrasa salário do mês de agosto a jogadores e funcionários (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Publicada em 09/09/2024 - 21:41 • Santos (SP)

Foi divulgado nesta segunda-feira (9) que o Santos atrasou o pagamento do salário do mês de agosto, de atletas e funcionários. Os depósitos deveriam ter sido feitos até a última sexta-feira - quinto dia útil do mês de setembro, conforme os termos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A informação foi publicada mais cedo pelo "IG Esportes". O portal ouviu relatos de atletas e funcionários, que confirmaram a situação. No entanto, o ge, publicou que o clube afirmou ter realizado os pagamentos no fim da tarde desta segunda-feira e que a maioria de seus funcionários já receberam o valor integral do salário.

A equipe do Lance!, entrou em contato com a assessoria do clube, que confirmou que o pagamento foi realizado.

Atualmente, na vice-liderança da Série B, com 43 pontos, o Santos recebe o América-MG, no próximo domingo (15). A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).