Santos supera 'prova de fogo' contra Coritiba e reduz pressão nos bastidores

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No último domingo (10), com a vitória por 2 a 0 do Santos diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, ainda que com o menor público do ano, o clima ficou menos hostil após o time encerrar um jejum de sete jogos sem vencer.

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A semana começou com os bastidores movimentados pelos jogos diante do Coritiba que a equipe teria pela frente, fundamentais para mostrar à torcida as pretensões para esta temporada. No primeiro teste, o Peixe respondeu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Coxa, no Couto Pereira, construída ainda no primeiro tempo.

— Na partida em si, nós começamos muito mal. Cedemos ao Coritiba algumas oportunidades nos 10 primeiros minutos de jogo. Pode ter sido pelo fato de termos chegado atrasados. Tivemos que correr e não aquecemos direito. Nesses dez primeiros minutos faltou uma condição melhor. São coisas que precisamos rever para não cometer mais esse erro. O Coritiba poderia ter feito um gol neste início, em que foi bem superior. Depois, controlamos a partida com o bonito gol do Bontempo. Fizemos o segundo em uma jogada de escanteio. Controlamos o jogo. No segundo tempo, tivemos menos chances de gol e valorizamos mais o resultado pelo mata-mata, porque o importante era passar. Dentro do que projetamos, deu tudo certo. Foi um jogo complicado, com o estádio cheio e a torcida apoiando, mas conseguimos vencer - analisou o técnico Cuca em entrevista coletiva.

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Cuca durante a vitória do Santos diante do Coritiba. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Cuca também comentou, em entrevista coletiva, sobre o fato de a equipe estar sendo mais eficiente nas finalizações e ainda defendeu que os empates em jogos difíceis não foram maus resultados.

— O que a gente procura é essa estabilidade. Tivemos lá fora contra o San Lorenzo, mesmo jogando com Gabigol, Neymar e Rollheiser, um sistema diferente adotado. Não abro mão de jogador nenhum, nem do Gabigol. Daqui a pouco vai ter a oportunidade de jogar junto mais uma vez. A gente estuda jogo a jogo e respeita a característica de cada jogador. Estamos evoluindo no toque de bola, na construção das jogadas e na velocidade. Não foram tantas finalizações, mas fomos mais precisos e fizemos dois gols. Está ótimo - disse o comandante.

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Os gols da partida foram marcados por Gabriel Bontempo e Adonis Frías, que chegou a dois gols em duas partidas pelo Peixe.

— O resultado era algo que precisávamos. A equipe vinha fazendo jogos bem disputados, mas não estava vencendo. Estávamos há sete jogos sem ganhar. Mas empatar com Palmeiras, Bahia e San Lorenzo, com 40 mil pessoas no estádio, não é um resultado ruim. Foram jogos equilibrados. Hoje vencemos com o campo cheio. O resultado dá confiança ao jogador. Não adianta apenas passar a mão na cabeça e oferecer confiança, é o resultado que fortalece. Quando temos uma vitória como foi a diante do Bragantino, a confiança de todo mundo aumenta, não só de quem joga. O campeonato é muito duro. Hoje perdi dois jogadores por lesão muscular. Vamos precisar de elenco, rodar o time e fazer os descansados jogarem também - explicou Cuca.

➡️ Na contagem regressiva para Copa, Neymar tem aprovação de Cuca para convocação na Seleção

O que Cuca pensa sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo?

Na expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo, Neymar terá mais uma partida pelo Santos antes da convocação final, que será divulgada na próxima segunda-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Antes disso, no próximo domingo (17), o Peixe enfrenta novamente o Coritiba, desta vez pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Cuca admitiu que o Coxa teve atuação superior no jogo de ida da Copa do Brasil, quando as equipes empataram sem gols na Vila Belmiro.

— O Coritiba jogou melhor do que nós na primeira partida. Merecia vencer. Teve situações de gol, bola na trave, era outro contexto. O futebol é dinâmico e muda tudo em três semanas, mas hoje viemos aqui com uma confiança maior do que no primeiro jogo. Exploramos as características de Rollheiser, Neymar, Barreal e Bontempo, que são jogadores leves e versáteis, sabem flutuar bem do meio para frente - comentou.

Cuca também exaltou o poder de mobilização de Neymar nas viagens em que o ídolo santista esteve presente e defendeu a convocação do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.

— É muito legal quando vamos viajar, como foi na Argentina, no Paraguai e aqui em Curitiba, e vemos todo mundo tentando conseguir um autógrafo ou uma foto. Ele é receptivo, humilde, e as pessoas que não o conhecem não sabem desse lado. Dentro do possível, ele é muito humilde. Torço para que vá e ajude o Brasil. Não sei se será titular, se vai entrar ao longo do jogo ou até se não vai entrar, mas torço para que dispute a última Copa e, quem sabe, nos ajude a ser campeões. A ida dele pode gerar toda essa mobilização que existe em torno dele em prol do Brasil - concluiu Cuca.

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