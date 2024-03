(Foto: Reprodução Redes Sociais Rodrigo Ferreira)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 18:21 • São Paulo (SP)

O Santos anunciou a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira, que vinha disputando o Paulistão pelo Mirassol. O atleta de 28 anos assinou contrato de duas temporadas com o Peixe, tendo opção de renovação para uma terceira temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com passagens por Cuiabá, Ituano e Brasil de Pelotas, Rodrigo Ferreira se destacou pelo Botafogo-SP em 2021 e acertou com o Mirassol no ano seguinte. Após um bom início de ano, o lateral foi emprestado ao Grêmio.

O lateral de 26 anos poderá ser inscrito pelo Santos no mata-mata do Paulistão caso o Peixe queira substituir algum atleta da lista. O atleta já anotou dois gols e distribuiu uma assistência em dez jogos nesta edição do estadual.

Rodrigo Ferreira em ação pelo Mirassol (Foto: Reprodução Redes Sociais Rodrigo Ferreira)

Rodrigo Ferreira é o 15° reforço do Santos em 2024. O Peixe já havia anunciado o goleiro Gabriel Brazão, os laterais Aderlan, Hayner e Jorge, o zagueiro Gil, os volantes João Schmidt e diego Pituca, os meias Giuliano, Otero e Cazares, e os atacantes Willian Bigode, Marcelinho, Guilherme e Pedrinho.

➡️ Veja os grupos e datas dos confrontos no Paulistão