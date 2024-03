Fábio Santos revela ter aconselhado Gil e Renato Augusto a deixarem o Corinthians; entenda

Fábio Santos, Renato Augusto e Gil deixaram o Corinthians ao fim de 2023 (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 21:00 • São Paulo (SP)

O ano de 2023 fechou alguns ciclos no Corinthians, como os de Fábio Santos, Gil e Renato Augusto. Em papo no "Benja Me Mucho", o ex-lateral revelou que aconselhou os ex-companheiros a deixarem o clube. Após aposentadoria do camisa 6, o zagueiro acertou com o Santos, enquanto o meia seguiu para o Fluminense.

- Eu renovaria com o Gil e com o Renato (Augusto). Mesmo eu falando para eles não ficarem. Falei por saber que seria muito difícil essa reestruturação. Pelo que eu sofri em 2023, esse ano eles dois sofreriam. O problema do Corinthians não era ser um time envelhecido, era ser mal distribuído nas idades - começou Fábio.

- Tinham muitos jogadores de 22 anos para baixo e de 32 para cima. Não tinham aqueles jogadores de 25 a 30 anos que fazem a diferença, que a maioria dos clubes estão cheios. Não precisava mandar os velhos embora, era só contratar jogadores dessa faixa intermediária para fortalecer o elenco - completou o ex-jogador.