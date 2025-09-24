Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi
Jogador assinou contrato válido até o fim de 2026
O Santos anunciou nesta quarta-feira (24) a contratação do atacante argelino Billal Brahimi. Livre no mercado, ele foi considerado pela diretoria uma oportunidade de mercado após aprovação do técnico Juan Pablo Vojvoda. O novo reforço santista assinou contrato até o fim de 2026.
Nascido em Beaumont-sur-Oise, na França, Billal Brahimi escolheu defender a Seleção da Argélia após se naturalizar. No futebol francês, construiu trajetória que começou no Cergy Pontoise e teve passagens por clubes como Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest e Nice, onde atuou mais recentemente.
Fora do país, também acumulou experiências no União Leiria (Portugal), Middlesbrough (Inglaterra) e Sint-Truiden (Bélgica). Antes da escolha pela Argélia, chegou a representar seleções de base da França.
— O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar, que marcaram a história aqui. É um clube que sempre teve uma identidade voltada para o bom futebol e para a formação de grandes talentos. O que me motivou a vir foi justamente essa tradição, mas também o desafio de descobrir um novo campeonato, um novo país e continuar evoluindo na minha carreira. Jogar no Brasil é uma experiência única e estou ansioso para viver isso com o Santos — declarou Brahimi, em sua chegada ao Alvinegro Praiano.
Atuando preferencialmente pela ponta direita, Brahimi se apresentou ao torcedor santista ressaltando suas principais qualidades dentro de campo.
— Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância, buscando surpreender o goleiro adversário. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Os torcedores do Santos FC podem esperar de mim entrega, dedicação à equipe e dar sempre o máximo em cada partida, para honrar essa camisa histórica — concluiu o novo atacante do Peixe.
Billal Brahimi é o nono reforço do Santos nesta janela de meio de temporada. Desde julho, o Peixe já havia anunciado as contratações de Igor Vinícius, Willian Arão, Gustavo Caballejo, Mayke, Victor Hugo, Lautaro Díaz, Alexis Duarte, Adonis Frías e agora Brahimi.
Reforços:
Tudo sobre
