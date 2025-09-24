Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

O Santos anunciou nesta quarta-feira (24) a contratação do atacante argelino Billal Brahimi. Livre no mercado, ele foi considerado pela diretoria uma oportunidade de mercado após aprovação do técnico Juan Pablo Vojvoda. O novo reforço santista assinou contrato até o fim de 2026.

Nascido em Beaumont-sur-Oise, na França, Billal Brahimi escolheu defender a Seleção da Argélia após se naturalizar. No futebol francês, construiu trajetória que começou no Cergy Pontoise e teve passagens por clubes como Stade Reims, Le Mans, Angers, Brest e Nice, onde atuou mais recentemente.

Fora do país, também acumulou experiências no União Leiria (Portugal), Middlesbrough (Inglaterra) e Sint-Truiden (Bélgica). Antes da escolha pela Argélia, chegou a representar seleções de base da França.

— O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar, que marcaram a história aqui. É um clube que sempre teve uma identidade voltada para o bom futebol e para a formação de grandes talentos. O que me motivou a vir foi justamente essa tradição, mas também o desafio de descobrir um novo campeonato, um novo país e continuar evoluindo na minha carreira. Jogar no Brasil é uma experiência única e estou ansioso para viver isso com o Santos — declarou Brahimi, em sua chegada ao Alvinegro Praiano.

Atuando preferencialmente pela ponta direita, Brahimi se apresentou ao torcedor santista ressaltando suas principais qualidades dentro de campo.

— Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância, buscando surpreender o goleiro adversário. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Os torcedores do Santos FC podem esperar de mim entrega, dedicação à equipe e dar sempre o máximo em cada partida, para honrar essa camisa histórica — concluiu o novo atacante do Peixe.

Billal Brahimi será o 20º reforço do Santos nesta temporada. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Billal Brahimi é o nono reforço do Santos nesta janela de meio de temporada. Desde julho, o Peixe já havia anunciado as contratações de Igor Vinícius, Willian Arão, Gustavo Caballejo, Mayke, Victor Hugo, Lautaro Díaz, Alexis Duarte, Adonis Frías e agora Brahimi.

Reforços:

Reforço: Zé Ivaldo

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Cruzeiro

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025

Reforço: Luisão

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 21 anos

Data do anúncio: 11 de janeiro

Último clube: Novorizontino

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Léo Godoy (lateral-direito)

O jogador foi anunciado no dia 13 de janeiro e veio por empréstimo do Athlético-PR. Ele deixou o Santos no dia 11 de junho para vestir a camisa do Independiente, da Argentina.

Reforço: Thaciano

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 30 anos

Data do anúncio: 13 de janeiro

Último clube: Bahia

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Tiquinho Soares

Posicionamento: centroavante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 34 anos

Data do anúncio: 24 de janeiro

Último clube: Botafogo

Contrato: (em definitivo) até o dia 31 de dezembro de 2027

Reforço: Neymar

Posicionamento: meia ou atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 31 de janeiro / Data do anúncio da renovação: 24 de junho

Último clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2025, com opção de renovação

Reforço: Gabriel Veron (atacante)

O jogador foi anunciado no dia 4 de fevereiro e veio por empréstimo junto ao Porto, de Portugal. Ele atuou em 2024 pelo Cruzeiro. Ele foi anunciado pelo Juventude no dia 16 de julho.

Reforço: Álavro Barreal

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 6 de fevereiro

Último clube: FC Cincinnati (EUA)

Contrato: empréstimo junto ao Cruzeiro até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Benjamín Rollheiser

Posicionamento: meia-atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 24 anos

Data do anúncio: 12 de fevereiro

Último clube: Benfica (Portugal)

Contrato: (em definitivo) 31 de dezembro de 2028

Reforço: Deivid Washington

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 20 anos

Data do anúncio: 20 de fevereiro

Último clube: Chelsea (Inglaterra)

Contrato: empréstimo junto ao Chelsea até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra

Reforço: Zé Rafael

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 26 de feveireiro

Último clube: Palmeiras

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2027

Reforço: Igor Vinicius

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: São Paulo

Contrato: (em definitivo) até 30 de junho de 2028

Reforço: Willian Arão

Posicionamento: volante

Nacionalidade: brasileiro

Idade: 33 anos

Data do anúncio: 1 de julho

Último clube: Panathinaikos (Grécia)

Contrato: (em definitivo) até 31 de dezembro de 2026

Reforço: Gustavo Caballero

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 23 anos

Data do anúncio: 24 de julho

Último clube: Nacional (PAR)

Contrato: até julho de 2029

Reforço: Mayke

Posicionamento: lateral-direito

Nacionalidade: brasileira

Idade: 32 anos

Data do anúncio: 30 de julho

Último clube: Palmeiras

Contrato: até o fim de 2027

Reforço: Victor Hugo

Posicionamento: meio-campo

Nacionalidade: brasileira

Idade: 21 anos

Data do anúncio: -

Último clube: Flamengo

Contrato: (empréstimo) até 31 de julho de 2026

Reforço: Lautaro Díaz

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argentino

Idade: 28 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Independiente del Valle

Contrato: (empréstimo) até o 31 de julho de 2026

Reforço: Alexis Duarte

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: paraguaio

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: Spartak Moscou (RUS)

Contrato: até setembro de 2029

Reforço: Adonis Frías

Posicionamento: zagueiro

Nacionalidade: argentino

Idade: 27 anos

Data do anúncio: 2 de setembro

Último clube: León (MEX)

Contrato: até 31 de dezembro de 2028

Reforço: Billal Brahimi

Posicionamento: atacante

Nacionalidade: argelino

Idade: 25 anos

Data do anúncio: 11 de setembro

Último clube: Nice (FRA)

Contrato: até o fim de 2026

