Reunião de Marcelo Teixeira com organizadas e conselheiros agita bastidores do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se reuniu na noite da última terça-feira (4), na Vila Belmiro, com parte de sua diretoria, representantes de torcidas organizadas e membros do Comitê de Gestão.

Também estiveram presentes nomes como Orlando Rollo (ex-presidente), além dos ex-candidatos à presidência Rodrigo Marino e Maurício Maruca. O assessor especial da presidência, Júnior Bozzella, e o filho do mandatário, Marcelinho Teixeira, também marcaram presença.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!.

O principal objetivo do encontro foi discutir medidas para evitar o segundo rebaixamento da história do clube. Durante a reunião, Marcelo Teixeira pediu uma "trégua" e apoio incondicional ao elenco nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

Marcelo Teixeira faz reunião emergencial na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/Agif/Gazeta Press)

Bastidores:

Assuntos de interesse mais amplo dos torcedores, como SAF, desempenho de Vojvoda, nova Vila Belmiro, Neymar e eleição presidencial, não foram discutidos.

A avaliação dos presentes foi de que o momento exige foco total na recuperação da equipe, que segue próxima da zona de rebaixamento e encara uma sequência difícil contra adversários como Palmeiras e Flamengo.

Teixeira também manifestou o desejo de criar uma comissão para tratar de questões emergenciais e propor ações que ajudem a evitar a queda.

Cerca de 60 pessoas participaram da reunião, que durou aproximadamente duas horas. Apenas alguns se pronunciaram, entre eles o presidente da Torcida Jovem do Santos, Jefferson Silvano, e o ex-presidente da organizada, Denis de Almeida.

Entre as propostas debatidas estavam a realização de um treino aberto no CT Rei Pelé, para que as torcidas possam demonstrar apoio ao time, e a redução no preço dos ingressos, de R$ 160 para R$ 120.

Também foi sugerida a presença mais constante de Leonardo Bastos, coordenador da transição entre as categorias de base e o elenco profissional, no dia a dia da equipe comandada por Vojvoda.

Durante o encontro, alguns participantes cobraram uma postura mais aguerrida do elenco em campo, apontando que o time poderia render mais. Marcelo Teixeira, por sua vez, reforçou que o grupo não está rachado e que os salários estão em dia.

O Santos entra em campo diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.