Rollheiser ganha protagonismo no Santos com Cuca e vira peça-chave na Sul-Americana

Peixe entra em campo nesta terça-feira (5), pela Sul-Americana

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 05/05/2026
09:00
Rollheiser acumula 65 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Abenr Dourado/ Santos FC)
O atacante do Santos, Benjamín Rollheiser, ganhou protagonismo nas últimas partidas, com três gols marcados e uma assistência nos duelos contra Bahia, Palmeiras e San Lorenzo, pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana.

Com a ausência de Neymar, o jogador ganhou espaço no ataque santista e correspondeu bem, recebendo elogios do técnico Cuca e de companheiros de elenco, como Gabriel Brazão.

— Rollheiser vem crescendo muito. Pode jogar pela direita, como atuava anteriormente, e também como o nosso 10, sendo o armador da equipe. Consegue performar por períodos cada vez maiores. No último jogo, aguentou até os 60 minutos; hoje, suportou mais, e estamos muito felizes - afirmou o treinador.

— É um grande jogador. Fico feliz que ele está voltando a performar. A gente sabe da qualidade dele e conta com isso. Está fazendo grandes jogos e ganhando sequência. Ganhamos um grande jogador e tenho certeza de que vai nos ajudar muito - disse Gabriel Brazão.

Benjamín Rollheiser chegou ao Santos no começo do ano passado, vindo do Benfica, com contrato válido até o fim de 2028. O clube paulista adquiriu 85% dos direitos econômicos do argentino por R$ 65 milhões.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, antecessor de Cuca, chegou a utilizar o jogador em diversas oportunidades, mas ele não conseguiu manter regularidade sob o comando do treinador. Com Cuca, Rollheiser encerrou um jejum de gols que durava quase três meses.

Rollheiser durante partida entre o Santos e o Palmeiras, no Allianz Parque. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números pelo Santos:

62 jogos (37 titular)
7 gols
5 assistências
273 mins p/ participar de gol
85 finalizações (31 no gol) no total
14 grandes chances criadas
1.4 passes decisivos por jogo
1.0 drible certo (52% de acerto) por jogo
83% acerto no passe
54% acerto na bola longa
2.6 bolas recuperadas por jogo
0.6 desarmes por jogo
Nota Sofascore 6.94

Benjamín Rollheiser vs Palmeiras:

86 minutos jogados
1 gol
5 finalizações (3 no gol)
5 passes decisivos
1 grande chance criada
86% acerto no passe
5/7 dribles certos
1 desarme
6 bolas recuperadas
Nota Sofascore 8.3

Números de Rollheiser pelo Santos. (Foto: Divulgação/ Lance!)

