Neymar é a grande atração do Santos antes de amistoso contra o Coritiba

Neymar foi a grande atração do Santos em Curitiba, neste domingo (16). Horas antes do amistoso diante do Coritiba, a delegação santista foi recebida e o camisa 10 do Peixe recebeu todo o carinho dos fãs.

Mesmo sem condições de entrar em campo devido a uma lesão muscular, o atacante foi alvo de atenção, mostrando que o "efeito Neymar" continua em alta, independentemente de estar jogando ou não.

Neymar viajou com o grupo, apesar de não poder participar do jogo. O astro está em recuperação de uma lesão que o afastou até da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias. Agora, a expectativa é saber se ele estará recuperado a tempo da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 deste mês, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Santos e Coritiba se enfrentam neste domingo no estádio Couto Pereira, às 18h. Além de Neymar, o time santista também ficará sem Guilherme. O atacante apresentou quadro de mialgia na região posterior da coxa direita e foi poupado no amistoso deste domingo pela comissão técnica. João Schmidt, também está afastado por uma inflamação gastrointestinal.

Diante dessas ausências, o técnico Pedro Caixinha deve promover mudanças no time titular. Uma das novidades será a estreia de Benjamín Rollheiser como titular. O argentino, contratado recentemente, terá a chance de mostrar seu futebol desde o início da partida. Outra alteração será a entrada de Tomás Rincón no meio-campo, no lugar de João Schmidt. O venezuelano, convocado para a seleção de seu país – assim como Soteldo –, realizou seu último treino antes da pausa para a data Fifa.

