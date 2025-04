Reforço caseiro: Zé Rafael inicia transição e fica próximo da estreia pelo Santos

Anunciado no fim de fevereiro, o meia Zé Rafael está próximo de treinar com o elenco do Santos no gramado. O ex-jogador do Palmeiras deve iniciar a transição nesta semana depois de ter se recuperado da cirurgia na coluna.

O Peixe retoma os trabalhos nesta terça-feira (22) no período da tarde, no CT Rei Pelé. O time folgou na última segunda-feira (20) após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

Ex-Palmeiras, o atleta de 31 anos chega ao Peixe de forma definitiva e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2027. (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O jogador foi o décimo primeiro reforço do clube nesta temporada e ainda não atuou. No dia 7 de fevereiro, ele passou por um procedimento cirúrgico na coluna no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e logo iniciou a fisioterapia no Departamento Médico do Santos.

Até então, a previsão de recuperação era de cerca de 90 dias. No entanto, o jogador evoluiu rapidamente e pode ficar à disposição do técnico interino César Sampaio antes do previsto para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Durante o processo de recuperação, ele comentou ao site oficial do clube sobre o procedimento cirúrgico.

-Estou evoluindo de maneira muito rápida até, mais do que a gente esperava e eu estou muito feliz com essa evolução. Desde o dia seguinte à cirurgia, já senti uma diferença no meu corpo. Já não senti a mesma dor que me incomodava durante um longo período- afirmou Zé Rafael.

Relembre a carreira de Zé Rafael:

Nascido em Ponta Grossa, no Paraná, Zé Rafael foi revelado na base do Coritiba e começou a carreira profissional em 2012. Ainda passou por Novo Hamburgo e Londrina antes de chegar ao Bahia, em 2017, onde ganhou destaque nacional.

Na equipe de Salvador, o volante atuou por duas temporadas, com 128 jogos, 18 gols e nove assistências. Chamou a atenção do mercado da bola por seu vigor físico e qualidade técnica. E, em dezembro de 2018, foi contratado pelo Palmeiras. Permaneceu no clube de São Paulo por seis anos, onde conquistou 11 títulos.

