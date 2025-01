Quem é o presidente do Santos, que acertou a volta de Neymar?

Nesta terça-feira (28), Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou oficialmente o retorno de Neymar ao clube através de suas redes sociais. Em um vídeo emocionante, Teixeira relembrou a trajetória do craque e destacou sua importância para o Peixe, finalizando com um convite aberto para que Neymar retome sua jornada no Alvinegro Praiano.

Marcelo Teixeira tem uma trajetória marcante no Santos. Foi o presidente mais jovem da história do clube, assumindo o cargo pela primeira vez em 1991, ficando até 1993. Apesar de enfrentar dificuldades nesse período inicial, foi em sua segunda gestão, de 2000 a 2009, que seu legado se consolidou. Sob seu comando, o Santos encerrou um jejum de 18 anos sem títulos ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 2002. Outras conquistas notáveis incluem o Brasileiro de 2004 e os títulos paulistas de 2006 e 2007.

Além das conquistas em campo, Teixeira foi fundamental para a modernização do clube. Durante sua gestão, construiu o CT Rei Pelé, um hotel para as equipes de futebol, o CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas) e o CT Meninos da Vila, que se tornaria um dos maiores celeiros de talentos do futebol brasileiro.

Foi também sob sua liderança que o Santos revelou a histórica geração de Diego e Robinho, além de ajudar a consolidar a base do clube, que revelaria mais tarde outra geração inesquecível, de Neymar e Ganso.

Fora do futebol, Marcelo Teixeira é pró-reitor da Universidade Santa Cecília e diretor-presidente do Sistema Santa Cecília de Rádio e Televisão Educativa. Formado em Administração de Empresas e Direito, ele continua sendo uma figura influente na cidade de Santos.

Eleito para o triênio 2024-2026, Teixeira busca resgatar os tempos áureos do Peixe, apostando no retorno de Neymar como símbolo dessa nova fase. A volta do craque reforça o desejo do presidente em reconectar o Santos às suas raízes vitoriosas e à paixão dos torcedores.