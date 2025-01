Santos: Zé Rafael foi ao CT e está perto de ser anunciado

O volante Zé Rafael realizou exames na manhã desta terça-feira (28) e está próximo de ser anunciado oficialmente como reforço do Santos. O jogador deve assinar contrato definitivo com o Peixe por três temporadas. Desde o fim de dezembro, o Alvinegro vinha negociando insistentemente com o Palmeiras, que inicialmente recusou várias propostas. No entanto, o atleta mudou de ideia e agora vestirá a camisa santista.

O Palmeiras receberá 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões). As negociações avançaram, e as partes chegaram a um acordo para que o volante firme contrato com o Santos até o final de 2027.

No entanto, a expectativa é que o jogador leve algumas semanas para estrear pelo novo clube. Como o Palmeiras já havia registrado sua inscrição no Paulistão, Zé Rafael não poderá defender o Peixe na competição estadual, ficando disponível apenas para partidas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Zé Rafael se juntará a Neymar e aos demais reforços já confirmados pelo clube, incluindo os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy, o meia-atacante Thaciano e os atacantes Álvaro Barreal, Tiquinho Soares e Gabriel Veron.