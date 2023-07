Após a 14ª rodada, quando o Santos venceu o Goiás por 4 a 3, as chances do time treinado Paulo Turra cair para a segunda divisão estavam em 27,7%. Após a derrota no clássico contra o São Paulo, por 4 a 1, no último final de semana, a probabilidade de queda para a Série B aumentaram para 34,7% no Campeonato Brasileiro. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).