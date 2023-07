O papel do Rei de Roma na janela é mais próximo às funções de scout e mapeamento de atletas. Juntamente com seu auxiliar Elio Carravetta, especialista em Ciências do Esporte, e o analista do Santos, Caio Nascimento, Falcão monitora o mercado, seleciona possíveis alvos e realiza os primeiros contatos em caso de aprovação do nome do jogador como um possível reforço do Peixe.