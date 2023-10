• No Brasileirão de 2022, quando terminou em 12º, o Santos recebeu cerca de R$ 75 milhões do Grupo Globo pelos direitos de transmissão (TV aberta, fechada e PPV). Este valor inclui a variável de desempenho, popularmente chamada de "premiação" (R$ 18 milhões).



• Se disputar a Série B em 2024, o Peixe manteria apenas os valores do pay-per-view (na casa de R$ 11,5 milhões). O Santos não teria direito aos valores fixos pagos pela TV aberta e fechada, nem o valor variável de acordo com o número de jogos transmitidos.



• A fonte de renda em premiações por colocação no campeonato de 2023 não existiria e a única forma de consegui-la em 2024 seria ficando entre os quatro primeiros colocados, mas os valores (R$ 5 milhões) são muito inferiores a qualquer prêmio da Série A.



• O prejuízo, portanto, ficaria em torno de R$ 65 milhões levando em consideração apenas as receitas de direitos de transmissão do Brasileirão.



• Além disso, o rebaixamento poderia impactar outras linhas de receitas. Exemplos recentes indicam que, em média, os clubes grandes perdem em torno de 20% da receita com o quadro social e bilheteria ao serem rebaixados. No caso do Santos, esse prejuízo seria em torno de R$ 5 milhões.



• Na Série B, o Santos também deixaria de faturar com a participação em torneios continentais. Em 2022 e 2023, por exemplo, o Peixe disputou a Sul-Americana e recebeu cerca de R$ 7 milhões e R$ 5 milhões em cada respectiva edição.